A 19h ce soir, Miami tentera de relancer sa série face à Cleveland. A 22h ce soir, cette phrase fera peut-être bien sourire les fans des Cavs. En avant pour la preview du match… de la dernière chance, déjà, pour le Heat.

Devons-nous rappeler la stat ultime en Playoffs ? Allez, feu. Aucune équipe menée 3-0 n’a réussi à gagner la série, dans toute l’histoire des Playoffs. AUCUNE.

Autant dire qu’en cas de défaite ce soir, et donc de 3-0, les fans de Miami pourront déjà réserver leurs vacances, si tant est qu’ils n’y soient déjà pas depuis quelques semaines.

Plus que de mener 2-0, les Cavs ont pour l’instant écrasé Miami sur tous les fronts. Sur le terrain, avec une première très grosse victoire et une autre acquise après une avalanche historique de shoots à 3-points, offcourt également puisque Darius Garland a tout de même déclaré à un journaliste que la clé était d’attaquer Tyler Herro car c’était un défenseur éclaté. Terrible, tout comme ce pourrait être terrible de pour Miami d’être mené 3-0 demain matin, dans une série dont le pitch pourrait se résumer au très cliché “si près si loin”.

Tyler Herro, Bam Adebayo, Andrew Wiggins et Davion Mitchell c’est bien, largement assez pour gagner – en surface – un match de Playoffs, mais si cette saison les Cavs ont gagné 64 matchs ça n’est clairement pas avec Nikola Jovic titulaire. On peut notamment rappeler qu’en début de semaine Ty Jerome est officiellement monté sur le podium du 6th Man Of the year, qu’il y a trois jours Donovan Mitchell a collé 17 points dans un quatrième quart, et qu’hier Evan Mobley est devenu l’un des plus jeunes DPOY de l’histoire, trois indices parmi tant d’autres sur la variété des dangers cette année dans l’Ohio.

Rendez-vous ce soir 19h pour le verdict n°3 de cette série, en votre compagnie pour certains puisque TrashTalk sera à Marseille bébé, pour vivre les deux premiers matchs de la soirée ave l’accent et les gâtés !

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) : 2-0

Game 1 : Cleveland Cavaliers – Miami Heat, 121-100

– Game 2 : Cleveland Cavaliers – Miami Heat 121-112

– Game 3 : Miami Heat – Cleveland Cavaliers, dans la soirée du samedi 26 avril à 19h

– Cleveland Cavaliers, dans la soirée du Game 4 : Miami Heat – Cleveland Cavaliers, dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 avril

– Cleveland Cavaliers, Game 5 : Cleveland Cavaliers – Miami Heat , dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 1er mai *

Cleveland Cavaliers – * Game 6 : Miami Heat – Cleveland Cavaliers, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 mai *

– Cleveland Cavaliers, * Game 7 : Cleveland Cavaliers – Miami Heat , dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 mai *

* si nécessaire