Ce soir à 21h30, le Thunder débarquera au FedEx Forum avec pour seul objectif de prendre la tête des Grizzlies et de l’enfoncer encore un peu plus sous terre. Des Oursons qui ont 48 minutes pour éviter un sweep, tout simplement.

Trois matchs dans cette série, trois scénarios différents, mais trois issues identiques.

Une énorme branlée au Game 1, une victoire aisée au Game 2, et une remontada effroyable avant-hier lors du Game 3, voilà ce que présente pour l’instant la facture des Grizzlies, que l’on pourrait aisément nommer ici “la douloureuse”.

Malheureusement pour Tuomas Iisalo et son équipe, ce match 4 s’annonce encore une fois bien compliqué. Ja Morant ne jouera pas, conséquence de sa lourde chute lors du Game 3, et pour faire face à la meilleure équipe de la Ligue dont le MVP en puissance fait encore la sieste… le duo Desmond Bane / Jaren Jackson Jr. parait un peu léger.

Le collectif du Thunder est en pleine bourre et le mood est encore meilleur avec le scénar du Game 3, pas sûr que ces pauvres Grizzlies avaient besoin de ça. Ce qui les animera ce soir ? L’énergie du désespoir, et l’espoir – justement – de voir le Thunder se pointer un peu en dilettante, même si on a l’impression que Shai Gilgeous-Alexander et ses potos ne mangent pas de ce pain-là. Début du match 21h30, et à 0h on prend les billets d’avion ?

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) : 3-0

Game 1 : Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies, 131-80 , les notes du match juste ici

– Game 2 : Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 118-99

– Game 3 : Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder , 108-114

– , 108-114 Game 4 : Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril à 21h30

– Oklahoma City Thunder, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril à 21h30 Game 5 : Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies , dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 avril *

Oklahoma City Thunder – * Game 6 : Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder, dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 mai *

– Oklahoma City Thunder, dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 mai * Game 7 : Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies , dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 mai *

* si nécessaire

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.