Mené 2-0 contre Boston, le Magic avait plus que jamais besoin de ses leaders cette nuit pour espérer rester en vie dans la série. Paolo Banchero et Franz Wagner ont répondu à l’appel.

29 points et 6 rebonds pour le premier. 32 points, 7 rebonds et 8 passes pour le second.

Dans le Game 3 face aux Celtics cette nuit, le match le plus important de la saison du Magic, Banchero et Wagner ont tout donné pour arracher une victoire cruciale (95-93).

Dans un match haché, ultra-physique et pas très beau (faut bien l’avouer), le duo d’Orlando a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec le champion en titre, jusqu’à le sortir de sa zone de confort. Les deux ont notamment mis un coup d’accélérateur entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième pour pousser Boston dans ses retranchements. Et comme un symbole, c’est Franz Wagner qui a fait la diff’ en fin de match en finissant deux drives pour donner deux possessions d’avance à Orlando.

Malgré les limites réelles du Magic en attaque (aucun autre joueur n’a marqué plus de 10 points dans le Game 3), Banchero et Wagner peuvent porter Orlando contre n’importe qui lorsqu’ils sont tous les deux dans un bon soir.

Peuvent-ils refaire le coup ce week-end pour égaliser dans leur série contre Boston ?

