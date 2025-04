Longtemps on a cru que Boston le ferait, au talent, à l’usure, à l’expérience. Le Magic a finalement tenu et c’est tant mieux, la résilience et le sérieux l’emportent. Orlando revient à 2-1 dans la série !

On ne donnait pas cher de la peau des hommes de Jamahl Mosley.

Jaylen Brown leur avait fait du sale au Game 2, Jrue Holiday était absent côté Celtics mais Jayson Tatum faisait son retour, satané monstre à six têtes.

Mais comme depuis le début de cette série, Orlando faisait – au moins – illusion en début de match. Le duo habituel Paolo Banchero / Franz Wagner faisait tout ou presque, bien suppléé cette fois-ci par un Anthony Black au four (défense) et au moulin (attaque). En face Jayson Tatum est incandescent mais c’est bien Orlando qui fait rêver à son public à une improbable victoire.

J’aime beaucoup le début de match du Magic.

Intense, ça donne tout et le public suit.

Anthony Black fait un énorme boulot, pour l’instant primordial. pic.twitter.com/bAJRXiAAi5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2025

Mi-temps : Magic 49-59 Celtics.

Boston a démarré très calmement, Orlando a profité de l’effet maison et d’un Paolo Banchero de gala pour mettre un peu l’ambiance.

Puis les C’s ont commencé leur chantier, et on a vu immédiatement le monde qui sépare toujours ces deux équipes.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2025

Impression amplifiée par un troisième quart-temps absolument dégueulasse du champion en titre qui, avec 11 points marqués seulement sur la période, se paie son pire quart-temps de la saison, sens du timing toussa toussa. Le body language nous file des boutons, on veut que le Magic leur en colle 20, oh ça va, ils en gagneront plein d’autres hein.

Mais comme souvent les Celtics recollent à l’usure. Sauf que cette nuit, pour une fois, c’est l’abattage des uns qui sera récompensé et le dilettantisme des autres puni. Dans une fin de match un peu gâchée par les arbitres, à la masse soyons polis, Paolo Banchero et Franzy parachèvent leur grosse perf (29 et 32 points) et iront finalement chercher une victoire essentielle plus au moral que pour la suite des évènements.

FIN DU MATCH : Magic 95 – 93 Celtics

Orlando a été solide sur l’intensité défensive, qui a fait déjouer les C’s en 2e mi-temps.

Fin de rencontre… hachée (les arbitres n’y sont pas pour rien, dans les deux sens), l’inexpérience du Magic a aussi failli se payer cher.

2-1 !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2025

Parce qu’on le sait, Boston va gagner cette série. Mais pour le bien du basket le Magic avait le droit à son petit bonheur. C’était ce soir, et on espère qu’ils en ont bien profité, avec cette victoire plus que méritée.