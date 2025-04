Dans cette série plus accrochée au niveau punchlines qu’au niveau du basket, on attendait des Bucks une réaction. Bingo, ce Game 3 a agi comme tel, et on est ravi pour Milwaukee de voir que Giannis Antetokounmpo a trouvé un copain pour se partager le leadership.

Spoiler, on ne parle pas de Damian Lillard. Cette nuit c’était bien Dame Time, mais le time d’envoyer de la grosse saucisse puisque le sniper du dimanche a envoyé un terrible 2/12 au tir. Rassurez-vous, on est un peu agressif mais on va dire du bien des Bucks tout de suite.

Tiens, non, les Pacers pour commencer. On a bien aimé Benedict Mathurin qui trashtalke, on a aimé les matchs de Pascal Siakam et Aaron Nesmith, mais on a également trouvé que Tyrese Haliburton méritait sa place de joueur le plus surcoté de la Ligue et, ça, ça vaut tous les 2/12 au tir pour Damian Lillard.

Pour les Bucks en tout cas, ce Game 3 est un sacré soulagement. Giannis Antetokounmpo a été dans ses standards inhumains (36 points, 12 rebonds et 6 passes, à 14/19 au tir), mais le Greek Freak a cette fois-ci été secondé, assisté par un improbable joker. Gary Trent Jr., c’est de lui dont on parle, était titulaire ce soir, en lieu et place de Taurean Prince car on n’est plus en 2015, et cette nuit GTJ a lâché un match… historique. Historique car, avec 9 paniers à 3-points inscrits, il a rejoint la légende Ray Allen en tête du classement des plus gros incendiaires du parking sur un match de Playoffs. Ça fait pas mal sur le CV, mais au final ça fait surtout 37 points comme le patron, et une victoire tranquille pour des Bucks dont on aurait pas aimé être le vestiaire en cas de défaite…

Série relancée ? Difficile à dire en pleine digestion d’une salade d’endives, true story, mais les Bucks ont peut-être trouvé leur second souffle avec cette victoire. Avertissement pour les Pacers, pour l’instant, et rendez-vous – déjà – dimanche soir pour le Game 4 ! Et attention les Pacers, “le 5 en face, ça shoote”.