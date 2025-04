A l’occasion de ce Game 3 entre les Bucks et les Pacers, le premier de la série à Milwaukee, un homme a tiré son épingle du jeu, a réglé la mire derrière ses lunettes d’orfèvre. Cet homme c’est Gary Trent Jr., héros improbable de ce troisième match et de la première victoire des Bucks !

Propulsé titulaire à la place de Taurean Prince, Gary Trent Jr. peut honnêtement se dire ce matin qu’il a rempli sa mission. En chiffres ? Ça donne 37 points, 3 rebonds et 4 steals, à 11/16 au tir dont 9/12 du parking et 7/8 aux lancers.

Implacable, et à cette perf + la victoire se rajoute pour la forme un record de franchise égalé, celui du plus grand nombre de tris à 3-points inscrits sur un match de Playoffs avec les Bucks. Un record que GTJ partager désormais avec un certain Ray Allen, rédacteur fan des Spurs alors on dira qu’on n’a jamais entendu parler de ce type.

Greatness from Gary Trent Jr.

37 PTS | 9 3PM | 4 STL | 75% 3FG pic.twitter.com/xjUoInENuF

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 26, 2025



La force de Giannis Antetokounmpo a trouvé une belle alternative, avec le trublion Gary Trent Jr., qui a passé sa soirée à attendre tranquillement derrière la ligne pour torpiller la défense des Pacers. Des Pacers qui vont forcément devoir s’adapter pour le prochain match, et ça aussi c’est une victoire. Si jamais les Bucks devaient revenir dans la série et passer l’obstacle Indiana, l’histoire se souviendra que tout est parti d’un petit mec avec des lunettes. Oui, c’est notre conclusion.