On n’a rien contre la Conférence Est hein, mais force est de constater que, cette nuit encore, le banger nous venait de l’Ouest. Superbe match entre les Wolves et les Lakers, quelle série !

A 1-1 dans la série, le retour dans le Minnesota est forcément un virage, pour les deux équipes. L’occasion pour certains de se montrer enfin à leur avantage ? Pourquoi pas, et c’est ainsi qu’on vous offre ce contre magnifique de Rudy Gobert. Pourquoi ? Car c’est son seul highlight du match, lui qui a réussi l’exploit cette nuit de prendre… zéro tir dans le match.

Mais ne tirons pas sur l’ambulance, d’autant plus que les Wolves vivent plutôt très bien le passage à vide de leur pivot titulaire, et c’est bien là l’essentiel. Ne tirons pas sur l’ambulance disais-je, allons plutôt voir à l’intérieur ce qu’il s’y passe, avec un joufflu blondinet qui nous dit souffrir de maux de ventre, et selon un appel anonyme émanant de Dallas, ce serait à cause d’une soirée tacos qui aurait dégénéré.

Luka Doncic serait malade, douleurs aux ventre selon ESPN.

Luka Doncic pas en forme, c’est donc son grand-père d’adoption qui prend le relais. LeBron James a 40 ans mais il a plus la forme que des gamins de 20, pas une goutte de sueur, pas un rictus, très énervant.

Match plaisant, vraiment, avec un quatuor Conley – McDaniels – Randle – Edwards qui fait le job des deux côtés du terrain, si si, même JVLIVS, et à la perf plus que solide de Bron à la mi-temps (22 points et toutes ses dents) se superposent du spectacle et du suspense.

Ça snipe dans tous les sens, Naz Reid n’a toujours pas de E à la fin de son prénom, le score évolue mais ne choisit pas son vainqueur, et nous, entre deux highlights de basket 3×3 à Utsunomiya – le double-écran c’est la vie – on commence à regretter de ne pas avoir pris de douche à la mi-temps.

LA SÉQUENCE MONUMENTALE DE LEBRON JAMES, 3 PRALINES DU PARKING D’AFFILÉE !

On l’a dit plus haut, importance maximale de gagner ce Game 3, et à ce petit jeu-là… c’est le local de l’étape qui va se distinguer. LeBron James a offert une séquence de l’espace quelques minutes plus tôt ? Jeune loup réinvestit sa tanière et montre qui est le patron, en tout cas aujourd’hui. Trois paniers consécutifs pour Anthony Edwards, body language ultra-positif, cette fois-ci pas de comparaison de zigounettes avec des fans, oui on vient bien d’écrire ce mot.

ANTHONY EDWARDS DIT BONNE NUIT AUX LAKERS !

Anthony Edwards vient de rappeler aux Lakers, une nouvelle fois, pourquoi et comment il sera très dur de rejoindre les demi-finales de Conférence cette saison. A voir par la suite si Luka aura digéré sa chicha goût pizza, mais très factuellement… les Wolves mènent 2-1 après ce superbe match, et pour l’instant c’est plutôt logique !