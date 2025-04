Michael Carter-Williams se lance dans une carrière de… boxeur !

Le 29 mai prochain à New York, Michael Carter-Williams, ancien rookie de l’année, dernièrement joueur du Orlando Magic et officiellement retraité depuis octobre 2024, fera ses débuts… en boxe. Tous les bénéfices du combat seront reversés à une œuvre de charité.

Certains se souviennent de Nate Robinson, qui s’était mangé un K.O bien violent par l’EFFROYABLE Jake Paul, et on espère ainsi que Michael Carter-Williams rendra un peu mieux hommage à la balle orange sur le ring.

Michael Carter-Williams, the 2014 NBA Rookie of the Year, will make his amateur boxing debut on May 29, 2025, in a charity bout against Sam Khativ. The event supports Bigvision Community and marks a new chapter for Carter-Williams following his 2024 retirement from basketball 🏀 pic.twitter.com/w5Txk9SWxp

Ce sera donc au Leman Ballroom de New York dans un peu plus d’un mois, que le ROY 2014 affrontera Sam Khativ lors d’un évènement appelé Broad Street Brawl.

Trois rounds en catégorie poids lourds dans ce combat caritatif, dont tous les fonds seront reversés à Bigvision Community, une association à but non lucratif qui vise à aider les jeunes adultes qui sortent d’abus liés aux substances illicites.

Ce qui semblait donc être une machine à potentielles punchlines devient tout de suite plus noble, surtout quand on connait le passif du bonhomme, qui s’est déjà confié sur les tunnels sombres qu’a pu traverser sa santé mentale au cours de sa carrière.

De ses souffrances il en vient maintenant à aider ceux qui en ont besoin, c’est beau. On espère quand même qu’il rendra honneur au basket-ball, avant de voir, soyons fou, les futures reconversions d’autres joueurs encore actifs. Tiens, laquelle attendez-vous le plus ? Et pourquoi Draymond Green en catcheur WWE ?

Source texte : ESPN, The Players Tribune