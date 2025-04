Depuis leur arrivée en NBA la saison dernière, Amen et Ausar Thompson subjuguent le public par leur physique et leur athlétisme. Deux jumeaux ultra compétitifs qui semblent suivre la même trajectoire, et ce depuis leur plus tendre enfance.

Tout a commencé par un tableau, accroché à un mur et écrit de leurs mains “Amen and Ausar’s Dreams”, les frères Thompson listaient à 9 ans leurs objectifs et les étapes à franchir pour les atteindre. Courir trois kilomètres en dribblant main gauche, 200 pompes, 200 abdos, des squats en regardant la télé, avant de finir la liste par “travailler aussi dur que possible, tout le temps”, les bébés Thompson étaient bien destinés à devenir les joueurs que l’on connait aujourd’hui.

13 ans plus tard et les voilà en Playoffs, dans deux Conférences différentes mais pour une avancée de carrière quasi similaire. On a pourtant eu peur pour Ausar la saison dernière, bloqué dans une équipe des Pistons à 14 victoires et qui lui a bien valu les moqueries de son frère, lui qui disait qu’il fallait simplement inverser les deux chiffres de ses 41 victoires avec les Rockets pour en obtenir le même nombre. Trashtalking de haut niveau et qui reflète parfaitement la compétitivité fraternelle dont ils font preuves.

Mais aujourd’hui les deux ont empoché leur première victoire en Playoffs, au sein d’effectifs jeunes et prometteurs, bien physique, bien défense rugueuse des 90’s, comme dirait l’autre : les chiens ne font pas des chats. Amen est à égalité dans sa série contre les Warriors pendant qu’Ausar vient malheureusement de perdre son match 3 contre les Knicks et est donc mené 2-1. Encore une occasion de moquerie ? Ce serait oublié que derrière la compétitivité… il y a aussi énormément de soutien.

Amen & Ausar Thompson. 😂

pic.twitter.com/rLJgjO2alp

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 15, 2025

“Go Kill”, voilà ce que chacun des frères reçoit de l’autre avant une rencontre, en sachant pertinemment que s’ils ne jouent pas en même temps, celui au repos sera devant la télé pour supporter son jumeau.

“Honnêtement, j’ai juste envie de le voir réussir. Je devenais nerveux en regardant ses matchs. […] J’attends de lui qu’il soit incroyable.” Ausar Thompson “Si je le regarde jouer, je peux savoir ce qu’il ressent juste à sa tête. C’est pas un sixième sens, il dirait la même chose. […] On a juste trainé ensemble toute notre vie, vous voyez ? On a essentiellement vécu la même histoire.” Amen Thompson

Jusque là, les frères Thompson se sont suivi à la trace, en espérant qu’un jour ils réalisent leur rêve, se faire face en Finales NBA.

“I want to see [Ausar] in the Finals. That would be fire. But just one of us wins. I know who that’s going to be.”

Twins Amen and Ausar Thompson, who were drafted No. 4 and No. 5 in 2023, have been a major part of the Rockets’ and Pistons’ playoff berths this season.

More:… pic.twitter.com/j0nMCr9hXQ

— ESPN (@espn) April 24, 2025



Source texte : ESPN