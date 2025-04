Retour sur le Game 3 entre Thunder et Grizzlies ! Que devait faire Lu Dort ? Faut-il revoir le système de fautes en NBA ? OKC testé dans son adversité au Game 3 ? Le sweep est-il inévitable ? Beaucoup de questions, on tente d’y répondre… et d’apaiser un peu les tensions !

On en parlait hier soir sur le site préféré de ton joueur préféré : Ja Morant va manquer le Game 4 entre les Grizzlies et le Thunder, potentiellement le dernier match – déjà – de la série. La résultante d’une très mauvaise chute, provoquée (ou non) par Lu Dort au Game 3. On en parle tranquillement, à quelques heures, probablement, de la fin de la série la plus rapide de l’Ouest ?