Après le 6MOY (Payton Pritchard), le DPOY (Evan Mobley) et le Clutch Player Of the Year (Jalen Brunson), un nouveau trophée individuel a été annoncé en amont de cette nuit de Playoffs : le Hustle award !

Le Hustle award c’est, selon les termes de la NBA, le trophée qui récompense le travail de l’ombre, ce combat qui ne se voit pas dans les stats. Soit. Pour Draymond Green, le lauréat 2025, c’est le mot combat qui dénote, l’intérieur des Warriors étant mondialement connu pour ses olives, ses fourchettes, ses clefs de bras et autres descentes de coude, qui ne se voient pas non plus dans les stats me direz-vous.

C’est officiel : Draymond Green est le vainqueur du NBA HUSTLE AWARD 2025 ! pic.twitter.com/b1frumQEFx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2025



Plus sérieusement ? On connait Draymond et personne ne peut nier son importance dans le système de Steve Kerr, en sa qualité de box-out, de poseur d’écran et de motivateur général. On peut d’ailleurs voir ci-dessous les chiffres liés à son importance cette saison encore pour les Warriors, ce genre de chiffre, pour le coup, ne mentent pas :

En gros, Draymond Green prend des passages en force et il conteste des tirs, bravo à lui. A voir désormais comment il célébrera son trophée lors du Game 3 face aux Rockets, lui qui a été qualifié de “dirty player” par Dillon Brooks (…) pas plus tard qu’il y a quelques heures, au cœur d’une série très virile pour ne pas dire émaillée de débuts d’émeutes californo-texanes. Au palmares du trophée, Draymond succède à Alex Caruso et à quelques bacheliers bien connus comme Montrezl Harrell ou Pat Beverley, c’est pas une armoire à trophée ça c’est l’académie des sages.

Petit flex français pour finir, Guerschon Yabusele termine troisième de ce classement, derrière Draymond et entre deux chiens de la casse du Thunder, preuve de son abattage cette saison avec les Sixers, et la preuve – aussi – qu’on n’est pas les seuls à avoir vu la détermination et l’utilité de Guerschon en NBA.