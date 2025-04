Tyler Herro répond à Darius Garland : “Quelqu’un qui ne défend pas ne devrait pas parler”

Après avoir affirmé que s’en prendre à Tyler Herro en le défendant dur était la clé de la série entre Cleveland et Miami, Darius Garland a eu droit à la réponse de l’intéressé. Qui refuse d’entendre parler de quelqu’un qui ne défend pas. Cinglant.

Il promet d’être chaud, ce premier match de Playoffs à Miami. Le Heat attend les Cavaliers dans une salle qui sera bouillante. Habitués à l’atmosphère intense des Playoffs, les fans de South Beach auront sans doute à coeur de réserver un traitement particulier à Darius Garland, qui a indiqué que Tyler Herro était la cible prioritaire des Cavs défensivement. Des propos qui ont sans doute fait doucement ricaner TH, qui a répondu de manière… directe.

“Quelqu’un qui ne défend pas ne devrait pas parler. Il ne défend pas du tout. On verra demain.” – Tyler Herro.

Ce que l’on ne peut pas enlever à cette déclaration : créer de l’attente autour d’une rencontre qui n’est pas – reconnaissons-le – la plus séduisante du samedi à venir. Maintenant, on a bien envie qu’Herro se fasse Garland sur deux trois changements défensifs, histoire qu’on rigole. Les Cavaliers mènent 2-0 mais ont été un peu bousculés au Game 2, et en Floride, avec la ténacité signature du Heat, on peut s’attendre à tout. Rendez-vous à 19h !

Darius Garland avait dit que la clé de la série c’était de s’en prendre à Tyler Herro, la réponse de ce dernier est tombée : https://t.co/TVp7jtbHpf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2025