Darius Garland, un départ des Cavs peu probable cet été ?

Alors que certaines rumeurs parlaient d’envies d’ailleurs pour Darius Garland, le meneur des Cavs pourrait bien rester dans l’Ohio la saison prochaine. La cote du joueur ne serait pas folle sur le marché et Cleveland ne se verrait pas le vendre au rabais.

Il y a quelques semaines, on nous rapportait que Darius Garland pourrait demander un transfert en cas de prolongation de Donovan Mitchell à Cleveland. Aucun beef à l’horizon mais juste la sensation que les deux joueurs se marchent un peu sur les pieds dans le backcourt des Cavs. Depuis, plus un mot sur cette affaire mais Spida a lui bien prolongé son contrat dans l’Ohio.

Sorti au second tour des Playoffs par le futur champion Boston, Cleveland était annoncé comme un potentiel animateur de l’intersaison. Depuis, Kenny Atkinson est arrivé sur le banc et beaucoup de cartes ont été redistribuées. Donovan Mitchell a juré fidélité à la franchise (au moins pour l’instant), Evan Mobley devrait gagner en responsabilités la saison prochaine et Jarrett Allen est un chouchou d’Atkinson depuis leur collaboration réussie à Brooklyn.

Reste le cas Garland, qui sort d’une saison correcte sur le plan statistique (18 points, 6,5 passes) mais qui n’a pas marqué les esprits, en particulier durant les Playoffs. Autant dire que le meneur All-Star était le dossier le plus chaud en cas de joueur à sacrifier. Pour autant, Brian Windhorst d’ESPN rapporte qu’un départ du joueur de 24 ans est peu probable et l’insider ne pense pas que le joueur ait tant envie de partir.

“Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’intérêt pour Garland sur le marché. Et je pense que Koby Altman le sait. Et il le savait avant même que Dejounte Murray ne soit échangé. Je pense que le moment est très mal choisi pour échanger Darius Garland. Et même si Darius Garland demande à être échangé, et je le répète, je ne suis pas convaincu qu’il le fera. Je ne suis pas non plus convaincu qu’il souhaite personnellement [être échangé]. Je ne pense pas que les Cavs vont l’échanger parce que je ne pense pas que ce soit le bon moment pour le faire. Je ne pense pas que le marché soit propice aux échanges”.

Il faut dire qu’avec sa forme moyenne du moment et son très gros contrat, Garland est une cible moins attrayante que par le passé. Les Cavs pourraient aussi être tentés de donner une nouvelle chance à leur quatuor avec Kenny Atkinson aux manettes, pour avoir une nouvelle vision de leur association. Lors de sa présentation, Kenny Atkinson a d’ailleurs loué la qualité de ses quatre leaders et son envie de les aider à montrer leur plein potentiel ensemble.

