Dorian Finney-Smith, la prochaine cible des Sixers ?

Les Sixers ne s’arrêtent plus. Après avoir récupéré Paul George, Eric Gordon, Andre Drummond mais aussi prolongé Kelly Oubre Jr. et Tyrese Maxey, la franchise de Pennsylvanie est de retour dans les rumeurs. Philly scruterait de près la situation de Dorian Finney-Smith à Brooklyn.

Les Brooklyn Nets lancent leur reconstruction et ça pourrait bien vouloir dire que l’heure du départ est arrivée pour certains vétérans. On pense par exemple à Cam Johnson mais aussi à Dorian Finney-Smith. L’ancien chouchou de la fanbase des Mavs arrive à la croisée des chemins. À 31 ans, il peut encore rendre de fiers services avec son profil de col bleu, sa défense et ses tirs à 3-points, même si son adresse est très fluctuante selon les années. Il tournait à 8,5 points et 4,7 rebonds cette saison.

Lié à Brooklyn jusqu’en 2025 (avec une player option pour 2026), DFS est un candidat logique au départ et les Nets auraient tort de ne pas tenter de l’échanger pour récupérer du pick ou un jeune à développer. Trop vieux pour incarner l’avenir des Nets, l’ailier ne devrait pas manquer de courtisans sur le marché, probablement des contenders en quête de joueurs prêts à contribuer rapidement.

Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Sixers feraient partie des potentielles destinations à surveiller pour DFS. Au Wells Fargo Center, il pourrait notamment venir remplacer Tobias Harris au poste 4 et solidifier un peu plus un frontcourt qui est déjà bien clinquant avec Paul George et Joel Embiid.

Story: Reporting on Lauri Markkanen trade talks, including new interest from the Pelicans, sources say. Plus, DeMar DeRozan updates, Lakers trade interest in Jerami Grant, Kyle Kuzma’s trade value, Knicks center options, and 76ers targets on @hoopshype. https://t.co/uzOH410RBH

— Michael Scotto (@MikeAScotto) July 2, 2024

Reste que les Sixers devront négocier avec Brooklyn et trouver la bonne contrepartie. Toujours selon HoopsHype, le contrat de Paul Reed pourrait servir dans un échange. Le dossier Buddy Hield pourrait aussi servir selon la contrepartie des Warriors. On imagine que des picks devront être ajoutés pour satisfaire Sean Marks mais ce dossier est loin d’avoir trouvé sa fin.

Source texte : HoopsHype