Les Wizards demandent deux premiers tours de draft pour Kyle Kuzma

Kyle Kuzma est l’un des noms les plus cités dans les rumeurs de trades, mais les Washington Wizards demandent un minimum de deux premiers tours de draft pour lâcher le champion NBA 2020.

Encore au début de leur processus de reconstruction, les Wizards ne devraient pas s’opposer à terme à un départ de Kyle Kuzma. Récupéré à l’été 2021, l’ailier champion avec les Lakers ne s’inscrit pas vraiment dans le futur de la franchise. Il reste que Washington n’envisage pas un échange pour moins de deux premiers tours de draft en contrepartie, selon les rumeurs rapportées par Michael Scotto.

Le soir de la Draft NBA 2024, les Wizards ont fait une plus-value intéressante en échangeant Deni Avdija contre un premier tour de draft, deux seconds tours et un Malcolm Brogdon qui pourrait se transformer en nouveaux picks. Les dirigeants ne considèrent pas la valeur de Kyle Kuzma inférieure.

Avec 22,2 points, 6,6 rebonds, 4,2 passes de moyenne à 46% au tir dans une ambiance un peu kermesse à Washington, Kyle Kuzma reste un ailier qui a plutôt la côte. Son contrat dégressif est un argument de poids pour les franchises en recherche d’une pièce supplémentaire pour gagner sans trop alourdir leurs finances. Le salaire de Kuzma est fixé à 23,5 millions la saison prochaine, avant de descendre à 21,4 puis 19,4 les années suivantes. Selon Michael Scotto, plusieurs équipes passent des coups de fil réguliers au front-office de Wizards, les Sacramento Kings en tête.

Avec les Frenchies Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly en tête de gondole, la capitale US souhaite s’armer de picks de draft pour les prochaines cuvées jugées fortes en chocolat . Les victoires, c’est toujours pas pour tout de suite.

