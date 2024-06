Deni Avdija file à Portland contre Malcolm Brogdon et le 14e choix de la Draft 2024 !

ALLEZ ! La soirée commence avec premier gros transfert : les Wizards envoient Deni Avdija chez les Blazers contre Malcolm Brogdon, le 14e pick de la Draft 2024 (celui de cette nuit) et des picks de 2029 ! Un tarif qui peut paraître cher, mais Washington s’offre une belle monnaie d’échange, qui pourrait très vite partir.

C’est pas comme ça qu’on imaginait que la soirée aurait débuté. Un transfert entre Wizards et Blazers, qui concerne la Draft 2024 puisque Washington récupère le 14e choix de la cuvée annuelle. L’information vient une nouvelle fois d’Adrian Wojnarowski, qui indique donc ceci :

Wizards reçoivent : Malcolm Brodgon, 14e choix de la Draft 2024, deuxième meilleur choix de Draft 2029 (premier tour) et deux seconds tours de Draft 2029.

Blazers reçoivent : Deni Avdija

The Blazers are sending the second most favorable of their 2029 first-round picks and two second-round picks in the deal for Avdija, sources tell ESPN. https://t.co/e6BTwjYkT4

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2024

Pour l’Israëlo-serbe, c’est la fin de l’aventure à D.C., la ville qui l’a accueilli après la Draft 2020, où il a été choisi à la 9e position par les Sorciers. Joueur capable d’avoir un impact certain (quasiment 15 points de moyenne cette saison), il file dans l’Oregon où il renforce un groupe jeune qui doit encore faire ses preuves et progresser pour devenir compétitif. L’arrivée d’un ailier est une grosse indication quant à leurs picks de la soirée, avec le choix n°7, on pouvait s’attendre à la sélection de Tidjane Salaün. La présence de Toumani Camara et de Deni Avdija sur les postes 3 et 4 assombrissent un scénario dans lequel le prospect de Cholet atterrirait à Portland.

Je vais pas en rajouter des caisses sur une franchise qu’on connaît tous très bien, mais en gros Washington contre Avdija ils ont obtenu 1 premier tour de Draft, 2 second tours de Draft, et Malcolm Brogdon qui va devenir un futur pick.

C’est du bon travail. https://t.co/pppOH5l1cT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2024

À l’inverse, les Wizards réalisent un bon coup, en échangeant un joueur assez “valuable” qui sort d’une belle saison contre un asset intéressant en la personne de Malcolm Brogdon, en plus d’un choix immédiat avec le 14e pick. Les choix de 2029 paraissent anecdotiques à l’heure actuelle, mais sait-on jamais. Pour l’heure, rien n’indique que Brogdon ne bouge pas dans la soirée, puisque les Wizards devraient l’utiliser pour récupérer d’autres choix de Draft.

Source : Adrian Wojnarowski, ESPN