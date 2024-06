C’est la première information de cette soirée folle : dans le prolongement du transfert de Mikal Bridges chez les Knicks, la franchise de New York serait d’accord – sur le principe – pour signer un énorme contrat à OG Anunoby. On parle de… 212,5 millions sur 5 ans ! Pour Julius Randle et Isaiah Hartenstein, l’avenir s’assombrit en revanche un peu plus.

C’était LA priorité des Knicks sur le début de la free agency : se mettre d’accord avec OG Anunoby pour le conserver dans l’effectif de Tom Thibodeau et compter sur ses compétences notamment défensives – de niveau élite – pendant plusieurs années. C’est chose faite, et pour un tarif plus qu’alléchant : Adrian Wojnarowski, qui a rapporté l’information, parle de 212,5 millions sur 5 ans !

Free agent F OG Anunoby intends to sign a five-year, $212.5 million contract to return to the New York Knicks, sources tell ESPN. Deal will include a player option and a trade kicker. pic.twitter.com/q5VcjOeryW

Le contrat est taillé sur mesure : l’insider d’ESPN nous rapporte que le deal implique une player option – la dernière année – et un trade kicker, ce qui permet au joueur de toucher encore plus d’argent en cas de transfert. Est-ce le prix à payer pour s’offrir l’un des meilleurs défenseurs extérieurs actuel ? Sans doute, en tout cas pour l’équipe de la Grosse Pomme, qui ne compte pas les dépenses aujourd’hui.

Les Knicks vont donc pouvoir démarrer leur saison prochaine avec un 5 majeur :

Jalen Brunson

Donte DiVincenzo

Mikal Bridges

OG Anunoby

Mitchell Robinson

C’est très propre.

Des dépenses qui auront quand même un impact notable : la poursuite de l’aventure chez les Knicks pour Julius Randle et Isaiah Hartenstein. James Dolan ne pourra pas payer tout le monde, et les deux profils sont les premiers visés pour un départ potentiel. Est-ce que cette annonce – à 1h30 du début de la Draft – engage New York vers d’éventuels moves durant la soirée ? Pas forcément, c’est même peu probable. Toujours est-il que l’objectif de la franchise est clair, à savoir aller foutre le bazar à l’Est l’an prochain et détrôner les champions en titre, Boston.

Le cinq majeur actuel est donc très alléchant sur le papier, reste à voir comment Tom Thibodeau, dont les rotations ont été largement pointées du doigt en Playoffs, gèrera ce groupe qui est sur le papier taillé pour disputer le mois de juin 2025.

