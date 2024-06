Kristaps Porzingis devrait manquer le début de la saison prochaine

Kristaps Porzingis s’est battu pour participer à la fête des Finales NBA avec les Boston Celtics au point de se blesser et de se blesser grièvement. Le Letton devrait passer sur le billard et manquer le début de la saison prochaine.

Les Playoffs 2024 de Kristaps Porzingis ont été entachées par les blessures. Lorsqu’il était sur le terrain, l’intérieur des Boston Celtics a été héroïque. Après avoir manqué plus de deux tours pour cause d’une gêne au mollet, le Letton est revenu au Game 1 des Finales NBA et a livré une performance magnifique qui a mis son équipe sur la voie du Larry O’Brien Trophy.

Sauf que deux matchs plus tard, patatra, Kristaps Porzingis s’est fait mal au pied. Une blessure “rare” et “sérieuse” portant, dans la langue de Shakespeare le nom de “torn medial retinaculum allowing dislocation of the posterior tibialis tendon”. Pour toute traduction, merci d’aller sur Doctissimo ou un autre site compétant. Mais le Letton a serré les dents pour être sur le parquet lors du Game 5, match du titre et a aggravé l’affaire.

Résultat passage obligatoire sur le billard cet été et selon Ryen Russillo, journaliste pour The Ringer, KP manquera le début de la saison prochaine en NBA.

Brad Stevens says Kristaps Porzingis will miss the start of next season, per @ryenarussillo. pic.twitter.com/H6pQIE9ygz

Après avoir déjà fait une croix sur le TQO avec sa sélection nationale, Kristaps Porzingis abandonne aussi tout espoir de faire une préparation de qualité avant l’exercice 2024-25. Les Boston Celtics seront en mission pour aller chercher le back-to-back et le Letton est un soldat indispensable.

Al Horford est vieillissant et les champions en titre ne disposent pas d’une profondeur extraordinaire dans la raquette, ils auront besoin de sa présence à l’intérieur. Le Massachussetts n’est jamais aussi bien défendu qu’avec son géant pour intimider les envahisseurs.

Source texte : Ryen Russillo / The Ringer