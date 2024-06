Bam Adebayo prolonge au Heat pour 3 ans et 166 millions de dollars

Au Heat depuis ses débuts en NBA et véritable pilier de la franchise, Bam Adebayo va s’offrir du rab à South Beach. Le pivot est sur le point de prolonger son contrat de trois années supplémentaires du côté de Miami.

Udonis Haslem peut être tranquille concernant son successeur au Heat, Bam Adebayo va bien continuer d’incarner le Mr Miami dans le futur. Le joueur a plusieurs fois expliqué qu’il voulait faire toute sa carrière en Floride et il joint les actes aux mots en prolongeant son contrat sur la durée. Selon Shams Charania de The Athletic, l’intérieur All-Star va parapher un nouveau deal de 3 ans avec le Heat, moyennant 166 millions de dollars. C’est le maximum auquel il pouvait prétendre, c’est dire l’importance qu’il a du côté de Miami. Avec ce nouveau contrat, il sera donc lié à la franchise jusqu’en 2029, il aura alors 32 ans.

The Miami Heat and Bam Adebayo – a three-time All-Star and three-time All-Defensive player – intend to reach a three-year, $166 million maximum contract extension, sources tell @TheAthletic @Stadium. Heat expect to lock in their cornerstone center through the 2028-29 season. pic.twitter.com/r8K8P6nyRE

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 26, 2024

C’est une excellente nouvelle pour la fanbase de Miami. L’enfant chéri de la franchise est verrouillé sur la durée. Bam Adebayo a été encore une fois monstrueux cette saison, avec 19 points, 10 rebonds, quasiment 4 passes, sans oublier un contre et une interception de moyenne. Des stats qui ne montrent pas l’importance du bonhomme des deux côtés du terrain. All Star pour la troisième fois de sa carrière et finaliste du trophée de Défenseur de l’année, Adebayo incarne la dureté défensive de cette équipe du Heat et il brille toujours autant dans ce rôle de point center en attaque aux côtés de Jimmy Butler. Pat Riley peut savourer, son jeune protégé est assuré de passer encore de longues années à Sud Plage.

Source texte : The Athletic / Shams Charania