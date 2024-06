Paul George chez les Warriors : une rumeur qui prend de l’ampleur

Paul George est l’un des agents-libres les plus courtisés de 2024, et fait l’objet d’une cour assidue des Warriors, entre autres. La rumeur a pris pas mal d’ampleur ces dernières heures et tout cela pourrait se décanter assez vite.

PG13 a la cote à Golden State, mais PG veut aussi un contrat max.

A 34 ans, la demande aurait de quoi refroidir certains prétendants, mais les Warriors semblent disposés à offrir au joueur le contrat qu’il désire. L’arrière des Clippers dispose d’une player-option à hauteur de 48 millions de dollars pour la saison 2024-25, il devrait l’activer puis demander un transfert dans la foulée, pour arriver dans la Baie, où un contrat de 4 ans satisfaisant ses exigences salariales devrait l’attendre sur la table selon Brian Windhorst de chez ESPN.

Warriors are prepared to offer PG a 4-year max via opt-in and trade, per @WindhorstESPN 😮💰 pic.twitter.com/uKdYa1DyWv

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 26, 2024

Les choses se sont beaucoup accélérées ces dernières heures, Paul George a même commencé à suivre les Warriors sur Instagram et ces derniers semblent enclins à chambouler leur effectif pour accueillir PG-13. Il se dit également qu’Andrew Wiggins et Chris Paul ont été mis sur le marché dans le but de faciliter cette manœuvre. Avec un Klay Thompson dont l’avenir est également incertain, annoncé avec insistance du côté du Magic, il se peut que les choses bougent dans la Baie. Paul George, qui a affirmé vouloir rester sur la côte Ouest s’il venait à quitter les Clippers, resterait dans sa Californie natale. Les Warriors sont en contact constants avec le joueur depuis 24 heures et ensuite, tout peut aller très vite, peut-être même dès la Draft NBA, qui se déroule cette nuit.

Attention toutefois, car les Warriors ne sont pas la seule équipe sur le coup. En effet, si les Sixers ont pris de la distance sur ce dossier, Brian Windhorst raconte que d’autres équipes sont également prêtes à enrôler l’ancien joueur des Pacers et du Thunder.