La nuit dernière, le Minnesota Lynx a remporté la quatrième édition de la Commissioner’s Cup en WNBA. Face à une équipe de New York pourtant favorite, Naphessa Collier et ses coéquipières se sont détachées dans le troisième quart-temps.

Les deux équipes face à face en amont de la finale de la Commissioner’s Cup pouvaient se vanter d’avoir réussi leur début de saison. Entre le Lynx (13-3) et le Liberty (15-3), on parle de joueuses qui savent s’y prendre pour gagner des matchs. Il reste que derrière l’inévitable duo Sabrina Ionescu – Breanna Stewart, ce sont les vice-championnes en titre new-yorkaises qui portent les premiers coups, impulsant notamment un run de 14-4 en quelques minutes pour se mettre dans le bain.

Mais grâce à Napheesa Collier – dans une forme olympique depuis le début de saison – Minny reste au contact et monte l’intensité de treize crans pour faire vaciller la Big Apple. Collier, nommée MVP de la rencontre, a pu faire état de toute sa polyvalence avec 21 points (3/3 derrière l’arc), 6 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Personne n’avait eu de mémo indiquant une solution pour la stopper.

WHAT A PASS. pic.twitter.com/PUJuhIuBAS

— Minnesota Lynx (@minnesotalynx) June 26, 2024

L’attaque du Liberty a été complètement asphyxiée par l’intensité défensive du Lynx, qui s’impose finalement de cinq unités. Jonquel Jones, troisième star new-yorkaise, a été parfaitement muselée. Toujours excellente quand elle est en rythme, la Bahaméenne n’a inscrit que 3 petits points et… 3 tirs tentés (0/3)!

En conférence de presse, Napheesa Collier n’a pas manqué de complimenter la performance de sa coéquipière Bridget Carleton. Avec un incroyable 6/8 à 3-points, la Canadienne a été d’une justesse absolue toute la soirée. Deux petits tirs raté en 36 minutes disputés (23 points, 8/10 au tir), 5 passes décisives et même des tirs clutchs dans la dernière période. Le journal de Bridget Carleton, un best-seller au succès garanti.

La Française Olivia Epoupa n’a pas foulé le parquet la nuit dernière, mais a bien participé aux célébrations avec son équipe. Si les joueuses du Minnesota Lynx n’ont pas reçu de bague, la belle prime commune de 500 000 dollars a donné le sourire à toute la troupe. Pour Napheesa Collier, la bague WNBA reste la prochaine étape histoire d’être parfaitement équipée en bijoux.

The @minnesotalynx said they need to see that direct deposit hit by 2AM SHARP 🤣

WNBA Commissioner’s Cup presented by @coinbase pic.twitter.com/NzJzObJtSz

— WNBA (@WNBA) June 26, 2024