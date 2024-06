Le dossier Jimmy Butler pourrait bien tourner court cet été. La star du Miami Heat devrait sauf surprise, rester en Floride et ce même dans le cas où son management ne lui offrait pas une extension de contrat. Il lui reste actuellement une saison garantie et une player option en 2025-26.

Jimmy Butler est éligible à une extension cet été. Un élément qui n’a pas échappé à Daryl Morey et aux Philadelphia Sixers qui promettaient, selon The Philadelphia Inquirer, un contrat max à l’ailier en cas de transfert en Pennsylvanie.

Un moyen de pression sur le Miami Heat qui risque … de ne pas vraiment fonctionner. En effet selon Brian Windhorst, journaliste chez ESPN, Jimmy Butler prévoit bien de rester sous les ordres d’Erik Spoelstra l’année prochaine et ce même sans prolongation de contrat.

“From what I understand Jimmy Butler plans to be back with the Miami Heat next year even if there’s no extension..

There’s teams that have definitely asked if he’s looking to get out and he’s said I’m good in Miami”@WindhorstESPN #PMSLive pic.twitter.com/4vdZQjAbh0

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) June 26, 2024

Une manière de couper court aux légères rumeurs florissantes. Il faut dire que Jimmy Butler a le temps de voir venir. Il touchera près de 49 millions de dollars la saison prochaine et dispose même d’une player option à plus de 52 millions en 2025-26. À 34 ans, il pourrait tout de même essayer rapidement de viser un contrat à longue durée avant un éventuel déclin physique.

Le Miami Heat est passé à côté de son exercice 2023-24, mais n’a pas non plus été aidé par la blessure de leur franchise player juste avant les Playoffs. Avec l’identité de l’équipe floridienne tout est possible et la prochaine pourrait être bien différente et mener l’ailier à un nouveau contrat max, pourquoi pas ?

Rendez-vous dans quelques mois !

Source texte : ESPN