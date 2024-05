Jimmy Butler s’en est allé de Philadelphie il y a maintenant cinq ans. Pourtant les Sixers sont encore nostalgiques et pourraient tenter de le faire revenir à prix d’or. Daryl Morey souhaiterait lui proposer une extension de contrat au maximum en cas de retour dans la ville de l’amour fraternel.

Cet été, les Philadelphia Sixers sont à un point de bascule de leur histoire récente. Cette Trade Deadline a des airs de dernière chance pour entourer Joel Embiid et l’amener au titre. Le pivot a déjà 30 ans et plus jamais son équipe ne disposera d’autant d’argent à dépenser. Seuls le Camerounais et Paul Reed sont sous contrat la saison prochaine et même si Tyrese Maxey devrait rapidement obtenir une extension de contrat chère payée, elle ne prendra effet que l’année prochaine.

C’est donc l’été pour être agressif, Daryl Morey l’a bien compris. Selon Keith Pompeh, journaliste chez The Philadelphia Inquirer, Jimmy Butler est une piste privilégiée par les Sixers et la franchise serait même prête à lui offrir un nouveau contrat max en cas de transfert.

The Philadelphia 76ers are prepared to offer Jimmy Butler a full max extension if they land him in a trade, per @PompeyOnSixers pic.twitter.com/F2GNewHqMg

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 28, 2024

Jimmy Butler a encore un an de contrat et même une player option à plus de 50 millions de dollars lors de la saison 2025-26, mais le mot d’ordre à Philadelphie est anticipation. D’autant plus que Anthony Chiang, journaliste pour The Miami Herald confirme les ambitions financières de la star du Heat : un contrat max ou rien, de préférence au Heat.

Jimmy Butler wants a max extension this offseason, preferably from the Heat. But whether it’s from the Heat or another team, he wants a max extension.

Or Butler can become a free agent by declining his player option next offseason and look for a max contract then. https://t.co/RIX8nXrvmt

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) May 28, 2024

Jimmy Butler a déjà évolué sous les couleurs des Sixers lors de la saison 2018-19. Une pige de six mois marquante qui avait rendue l’équipe extrêmement dangereuse puisqu’ils n’étaient passés qu’à un shoot de Kawhi Leonard de se qualifier pour les Finales de Conférence. Lors de l’été qui avait suivi, Philly avait sorti les billets pour prolonger Tobias Harris, ce qui, quelques temps plus tard, avait mené au génial : “TOBIAS HARRIS OVER MEEEE ?”

“Tobias Harris over me??”

– Jimmy 😅 pic.twitter.com/HCIKOW4XvL

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 13, 2022

Les Sixers veulent désormais s’offrir une deuxième chance.

Source texte : Keith Pompey et Anthony Chiang