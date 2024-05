Un an après Victor Wembanyama, un autre intérieur français loué pour sa mobilité, sa polyvalence et sa défense pourrait être sélectionné en premier choix de la Draft NBA. Il s’agit d’Alexandre Sarr, passé par le championnat australien (NBL) cette année. Par ici pour le profil complet de ce garçon rempli de potentiel.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans

19 ans Poste : pivot / ailier-fort

pivot / ailier-fort Équipe : Perth Wildcats (NBL)

Perth Wildcats (NBL) Taille : 2,16

2,16 Poids : 98 kilos

98 kilos Envergure : 2m24

2m24 Statistiques 2022-23 : 9,6 points à 50% au tir, 4,5 rebonds, 1 passe et 1,5 contre (18 minutes de moyenne en 30 matchs)

9,6 points à 50% au tir, 4,5 rebonds, 1 passe et 1,5 contre (18 minutes de moyenne en 30 matchs) Comparaison NBA : Jaren Jackson Jr., Evan Mobley

Jaren Jackson Jr., Evan Mobley Prévision TrashTalk : Top 2 à la Draft NBA 2024

Son parcours

Fils de Massar, ancien basketteur pro, et petit frère d’Olivier Sarr, joueur du Thunder alternant entre la NBA et la G League, Alexandre Sarr a la balle orange dans le sang. Et pour suivre ses rêves, celui qui prend pour modèles Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant n’a pas hésité à parcourir les quatre coins du globe.

Né à Bordeaux, ayant grandi à Toulouse, puis passé par l’Espagne, les States et enfin l’Australie, Alex Sarr a beaucoup voyagé pour franchir les échelons et devenir l’un des meilleurs prospects de sa classe de Draft. Un parcours qui ne ressemble à aucun autre, Alex portant notamment les couleurs du prestigieux club du Real Madrid chez les jeunes avant de rejoindre la ligue Overtime Elite à Atlanta. Comme d’autres prospects avant lui (LaMelo Ball pour citer une star, Ousmane Dieng pour citer un Français), Sarr a ensuite choisi de suivre le chemin de la NBL, championnat australien, pour espérer taper dans l’œil des scouts américains.

Taper dans l’œil des scouts américains, c’est spécifiquement ce qu’il a fait à Las Vegas, comme un certain Victor Wembanyama avant lui. En septembre 2023, Sarr a en effet brillé avec son équipe des Perth Wildcats lors de deux affrontements face au G League Ignite à Sin City. C’est véritablement à partir de là qu’Alex a commencé à voir son nom au sommet des Mock Drafts. Ensuite, dans un rôle assez limité, il a réalisé une saison plutôt solide en NBL, où il est passé à deux doigts de la finale avec son équipe.

Participant à la Coupe du Monde U17 (médaille de bronze, 2022) et U19 (médaille d’argent, 2023) avec la France, Alexandre Sarr fait incontestablement partie des grands espoirs du basket français.

Ses points forts

Polyvalence défensive

Mobilité pour sa taille

Qualités athlétiques

Bon finisseur

Peut poser la balle

Vous en connaissez beaucoup des joueurs de 2m16 qui sont mobiles, polyvalents, qui courent vite et qui ne sont pas maladroits avec le ballon ? Ce type de profil ne court pas les rues et c’est spécifiquement pour cela qu’Alexandre Sarr fait partie des favoris pour être numéro 1 de la prochaine Draft NBA.

La qualité numéro un d’Alex Sarr, c’est sa polyvalence défensive et l’impact qui va avec. Le prospect français peut à la fois protéger le cercle grâce à sa taille mais aussi défendre contre des mecs plus petits dans le périmètre grâce à sa mobilité. Ce mix est particulièrement apprécié dans la NBA d’aujourd’hui. Jaren Jackson Jr., Evan Mobley, ou encore Bam Adebayo (même si beaucoup plus petit que Sarr) sont des références dans ce domaine, et donc des sources d’inspiration potentielles pour Alexandre.

Si le profil physique et athlétique de Sarr peut faire de lui “un game-changer en défense”, il peut aussi lui permettre de peser en attaque. Avant tout en tant que finisseur près du cercle, pour conclure les caviars de ses copains. C’est surtout de cette manière qu’il a scoré cette année en NBL. Mais ce qui est très intrigant avec Alexandre, c’est qu’il peut aussi poser la balle quand il est plus loin du panier pour se rapprocher de la cible et essayer de conclure, voire même créer des décalages pour ses coéquipiers. Le playmaking n’est pas un point fort de Sarr mais il y a un petit potentiel à exploiter.

Enfin, Alexandre Sarr fait partie de ces intérieurs qui galopent et qui sont donc une menace en transition. Il est typiquement le genre de joueur capable de lancer une contre-attaque après une grosse bâche, pour ensuite finir par un tomar de l’autre côté du parquet.

Dans une NBA qui fait la part belle aux licornes et autres freaks, Alexandre Sarr séduit par ses qualités et son immense potentiel.

Ses points faibles

Un peu frêle pour affronter les gros big men NBA

Quel poste en NBA (shoot à développer) ?

Création de ses propres opportunités au scoring

La taille c’est bien, mais en NBA il faut aussi avoir du coffre. Faisant moins de 100 kilos à l’heure de ces lignes, Alexandre Sarr risque de souffrir dans un premier temps face aux baobabs de la Grande Ligue.

Offensivement, ça peut se traduire par des difficultés à conclure près du panier. Malgré ses qualités de finisseur, Sarr pourrait avoir plus de mal à trouver l’accès au cercle, d’autant plus qu’il ne possède pas le toucher le plus fin pour un intérieur. Et défensivement, Alex risque de se faire enfoncer dos au panier face aux pivots très physiques et de se faire dominer au rebond, ce qui pourrait le pousser plus vers le poste 4 en NBA (au moins dans un premier temps).

Mais qui dit poste 4 en défense dit obligation d’écarter le terrain en attaque, la NBA des années 2020 ne jouant plus avec deux intérieurs campés dans la raquette. Et qui dit obligation d’écarter le terrain dit menace au shoot extérieur, ce que n’est pas Alex Sarr à l’heure actuelle (moins de 30% à 3-points en NBL). On peut donc s’interroger sur le véritable poste du prospect français au plus haut niveau.

Alexandre Sarr devra aussi polir son jeu offensif pour mieux pouvoir chercher ses propres paniers sur demi-terrain. Certes il sait conclure les actions, oui il a un potentiel intéressant de shooteur et n’est pas maladroit balle en main, mais il n’est pas ce qu’on appelle un “go-to-scorer”. Ses limites actuelles le forcent parfois à prendre de mauvaises décisions avec la balle. Et il a tendance à manquer de régularité pour vraiment être considéré comme un joueur fiable en attaque. Sans doute que développer un petit jumper/turnaround jumper à mi-distance (il a montré un petit aperçu en NBL), avec ses 2m16, peut l’aider dans ce sens-là.

Ce qui va faire la différence

Peut-il développer son potentiel de shooteur ?

Comme pour beaucoup de prospects qui arrivent dans la NBA actuelle, le shoot extérieur représente un vrai facteur X dans leur développement. Mais c’est tout particulièrement le cas chez Alexandre Sarr.

Si ses pourcentages à 3-points ont été faiblards la saison dernière en NBL (29,8%), Sarr possède une mécanique plutôt intéressante (plus de 71% aux lancers-francs) et a montré son potentiel de shooteur au NBA Draft Combine. Alex devra devenir un shooteur au minimum respectable pour pouvoir exploiter pleinement son potentiel.

Sans shoot, tout sera forcément plus compliqué pour lui en attaque car il sera plus prévisible et aura moins d’espaces à exploiter, ce qui limitera sa capacité à utiliser – et donc développer – ses autres qualités offensives (poser la balle, attaque le cercle…). Avec un shoot, Sarr peut voir son jeu offensif franchir un vrai palier. Et il pourra ainsi être utilisé de multiples façons (poste 4 aux côtés d’un big man traditionnel par exemple, ou poste 5 qui peut stretch à l’avenir) peu importe dans l’équipe où il évoluera.

Bref, Alexandre Sarr sait sur quoi il doit travailler à son arrivée en NBA.

Shooting projection is barely ever about 3-point percentage at face value

Sarr's touch indicators, the volume on those shots, and 3-point frequency compared to other stretch 5's pre-NBA samples suggest that he'll eventually create gravity from the perimeter effectively https://t.co/zmmc9YPZkP pic.twitter.com/n6kdAnw5Q1

— Roshan (@PickAndRo) May 1, 2024

Projection NBA

S’il existe encore pas mal d’incertitudes sur les véritables intentions des Hawks concernant leur premier choix de la Draft 2024, Alexandre Sarr a de bonnes chances d’atterrir à Atlanta, une ville qu’il connaît plutôt bien puisqu’il a évolué en Géorgie pendant deux ans avec l’Overtime Elite. Les Hawks sont une “franchise excitante” aux yeux d’Alex, visiblement emballé à l’idée de rejoindre le frontcourt d’Atlanta.

Mais dans le cas où les Faucons font l’impasse sur Sarr (transfert du pick, choix d’un autre prospect comme Zaccharie Risacher par exemple), l’intérieur français ne devrait pas tomber en dessous du Top 2. Le potentiel et le talent d’Alexandre sont trop séduisants pour que deux équipes consécutives le laissent filer. Surtout dans une draft pas réputée pour être très relevée…