Faisant partie des favoris pour être sélectionné en premier choix de la prochaine Draft NBA, Alexandre Sarr séduit notamment par sa mobilité et sa polyvalence en tant que big man. Ce n’est donc pas très étonnant de voir qu’il s’inspire de Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo.

Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo sont deux joueurs très différents, mais ils font tous les deux 2m11 et peuvent impacter le jeu de nombreuses manières. De quoi séduire le prospect français Alexandre Sarr.

“Quand j’étais gamin, je regardais beaucoup Kevin Durant et Giannis. Des grands qui peuvent tout faire sur le terrain, et qui refusent de se mettre dans une case.”

Alex Sarr est un intérieur de 2m16 qui séduit les scouts à travers sa polyvalence (notamment défensive), sa belle mobilité pour un joueur de sa taille, ses qualités physiques et les promesses qu’il a pu montrer en tant que shooteur extérieur. Le potentiel du garçon est immense. Et difficile de trouver de meilleures sources d’inspiration que KD et Giannis quand on veut devenir un freak.

Potential top 2024 NBA pick Alex Sarr sits down with @Stadium: “I used to watch a lot of Kevin Durant and Giannis. Tall guys that can do anything on the court and don’t put themselves in a box.”

Giannis est non seulement un monstre physique qui peut tout détruire sur son passage, mais aussi un joueur qui a su développer ses qualités de playmaker tout en étant l’un des meilleurs défenseurs NBA. La domination athlétique du bonhomme, associée à sa polyvalence et son énorme impact des deux côtés du terrain, a fait d’Antetokounmpo un MVP.

En parlant de MVP, Kevin Durant a lui redéfini les codes du scoring pour un joueur de sa taille. Aussi habile qu’un arrière balle en main, aussi efficace qu’un sniper au tir, aussi mobile qu’un mec qui fait 10 centimètres de moins que lui, KD est LA référence pour ces grands qui veulent développer autant un jeu intérieur qu’extérieur. On sait que Victor Wembanyama – pour ne citer que lui – s’inspire également beaucoup de Kevin Durant.

Sans tomber dans des comparaisons hasardeuses, Alexandre Sarr possède certaines des qualités qu’avaient KD et Giannis à 19 ans. L’avenir nous dira jusqu’où le Frenchie pourra pousser son gros potentiel, mais avec le Freak et Durant comme modèles, il peut monter haut. Très haut.

