Après une nouvelle saison cata, les Pistons ont décidé d’engager un nouveau président des opérations basket : Trajan Langdon. Qu’est-ce que ça veut dire pour le coach Monty Williams ?

Quand Monty Williams a été signé pour 76 millions de dollars sur six ans l’été dernier, il était perçu comme l’homme qui allait faire passer un gros cap aux jeunes Pistons dans leur reconstruction. Un an plus tard, les résultats sont sans appel : seulement 14 victoires cette saison, trois de moins que lors de la dernière année de Dwane Casey sur le banc. Autant dire qu’il n’y a pas eu “l’effet Williams” tant espéré dans le Michigan.

Si Monty n’est pas arrivé dans une situation facile et qu’il possède quelques circonstances atténuantes, il n’est évidemment pas exempt de tout reproche non plus. Loin de là. Et avec l’arrivée du nouveau président Trajan Langdon, on peut carrément se demander si sa place est menacée.

Voici ce que disent les dernières sources pour The Athletic.

“Langdon aura le dernier mot sur toutes les décisions basket, et aura l’option de remplacer à la fois le manager général Troy Weaver et le coach Monty Williams. […] Les décisions concernant l’avenir de Weaver et Williams devraient être prises assez rapidement. Le coach de Detroit a encore 60 millions de dollars sur son contrat, et Tom Gores (le propriétaire, ndlr.) payera ce qui reste à payer si le nouveau président décide de changer de coach.”

Vous l’avez compris, personne n’est safe à Detroit après la saison cataclysmique qu’on vient de vivre dans le Michigan.

The Pistons could be open to moving on from head coach Monty Williams.

Sources tell The Athletic that owner Tom Gores will eat the rest of the money if new president of basketball operations Trajan Langdon wants to bring in a new coach.

Details ⤵️https://t.co/ROko2lWttL pic.twitter.com/i1P2IpoC3u

— The Athletic (@TheAthletic) May 23, 2024

Trajan Langdon, qui débarque en provenance de la Nouvelle-Orléans, peut soit opter pour le statu quo et prendre le temps d’analyser les besoins et limites actuelles de sa nouvelle franchise, avant de prendre toute décision radicale. Ou alors il peut décider de faire tout de suite le ménage. On devrait assez rapidement avoir des réponses sur la direction que prendra le nouveau président des Pistons.

Néanmoins, si on était Monty Williams, on ne serait pas serein…

