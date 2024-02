Transféré des Knicks aux Pistons le soir de la NBA Trade Deadline, Evan Fournier a enfin été libéré de la prison new-yorkaise, lui qui était abonné au banc de touche chez Tom Thibodeau. Mais son rôle sera-t-il radicalement différent à Detroit ? Pas certain…

Quand on a appris le transfert d’Evan Fournier à Detroit jeudi, on n’a pas pu s’empêcher d’être heureux pour l’arrière français. Ok Detroit c’est vraiment pas ouf, mais ça devenait insupportable de voir Vavane assis pendant 48 minutes sur le banc des Knicks, encore plus à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Ce déménagement aux Pistons semblait donc représenter un gros bol d’air pour Fournier. Sauf que Monty Williams, le coach de Detroit, nous a bien refroidis à travers ses déclarations de ce week-end.

“Je dois rester ouvert d’esprit” a déclaré Williams concernant le rôle d’Evan Fournier (via The Athletic). “Nous avons beaucoup d’arrières. Pour moi, dire qu’un gars va jouer à tel ou tel poste, c’est irresponsable.”

Traduction : Monty Williams ne peut rien promettre à Vavane au niveau de son temps de jeu avec les Pistons.

Si le coach a salué l’expérience de Fournier tout en indiquant qu’il reste “un bon joueur”, cela ne sent pas très bon pour notre Evan national, qui ne souhaite qu’une seule chose aujourd’hui : jouer à nouveau au basket.

Cela fait depuis la saison dernière que Fournier ne voit plus les terrains. Et là, il débarque dans une franchise en totale reconstruction où plusieurs jeunes joueurs occupent les postes d’arrières : Cade Cunningham, Jaden Ivey, Quentin Grimes (ancien Knick) ou encore Marcus Sasser. Les Pistons pourraient bien avoir besoin de l’XP d’Evan et de sa capacité à scorer (notamment à 3-points) mais dans le même temps, le développement des jeunots est logiquement l’objectif numéro 1 à Detroit. Ce qui ne joue évidemment pas en faveur de Fournier.

Être chauffeur de banc à New York, c’était déjà dur. Alors imaginez à Detroit.

Bon, on pense quand même qu’Evan Fournier aura un peu plus d’opportunités qu’aux Knicks, où Tom Thibodeau l’avait carrément rayé de sa rotation. Mais si vous pensez que Vavane aura droit à 30 minutes par match parce qu’il évolue dans une équipe qui ne joue rien d’autre qu’une place à la Draft cette saison, vous faites clairement fausse route.

Pour rappel, Evan Fournier est désormais sous contrat avec les Pistons potentiellement jusqu’en 2025, ces derniers possédant une player option sur le Français la saison prochaine. Il n’a pour l’instant pas encore fait ses débuts avec sa nouvelle équipe.

__________

Source texte : The Athletic