Les Hornets ont récemment changé de propriétaires, et ce n’était donc qu’une question de temps avant que les nouveaux proprios, Gabe Plotkin et Rick Schnall, ne fassent “tomber” les premières têtes. Ils commencent donc avec Mitch Kupchak, qui va quitter son poste de président des opérations basket selon Adrian Wojnarowski.

Pour l’instant, l’ancienne tête pensante des Lakers reste dans l’organigramme des Frelons, mais va plutôt agir dans un rôle de conseiller organisationnel. La franchise de Charlotte est quant à elle déjà en quête de son remplaçant.

Sont ciblés plusieurs managers généraux actuellement en poste, parmi lesquels Elton Brand (Sixers), Trajan Langdon (Pelicans), Mike Gansey (Cavaliers) ou encore Trent Redden (Clippers). Toujours selon le Woj, Jeff Peterson (Nets), Travis Schlenk (Wizards) et Wes Wilcox (Kings), qui ont aujourd’hui un rôle d’assistant GM dans leur franchise respective, pourraient également être intéressés pour faire le grand saut et obtenir cette promotion.

Among several league executives expected to be considered in the process: New Orleans GM Trajan Langdon, Brooklyn assistant GM Jeff Peterson, Cleveland GM Mike Gansey, Philadelphia GM Elton Brand, and others, sources tell ESPN. https://t.co/WckDSYBLBT

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 12, 2024

Mitch Kupchak a toujours eu l’entière confiance de Michael Jordan, ancien propriétaire de la franchise, mais depuis la vente de la franchise par His Airness, les jours de Mitch semblaient comptés. Il va tout de même rester en poste jusqu’à la transition avec son successeur, mais c’est une page qui se tourne à Charlotte.

Kupchak, 69 ans, quittera donc la Caroline du Nord sans avoir réussi à replacer l’équipe sur la carte NBA, et sans même avoir réussi à se qualifier pour les Playoffs.

Allez ça dégage, merci Mitchell ! https://t.co/4hAvlvMmDF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 12, 2024

Quelques beaux coups sont à mettre à son actif, notamment la draft de LaMelo Ball et Brandon Miller (respectivement en 2020 et 2023) et l’obtention de premiers tours de draft en échange de Terry Rozier et P.J. Washington, partis à Miami et Dallas lors de la trade deadline. Mais il y a aussi eu quelques cagades, notamment la draft de Shai Gilgeous-Alexander, aussitôt échangé contre un certain Miles Bridges…

Avant ça, Mitch Kupchak a fait les beaux jours des Lakers en remportant tout de même 7 titres NBA en tant qu’exécutif chez les Pourpre et Or. Il a notamment contribué à ramener Pau Gasol en 2008 pour l’associer à Kobe Bryant, remettant ainsi les Lakers au sommet. La réussite chez les Hornets est beaucoup plus mitigée mais il a posé des bases pas inintéressantes pour la reconstruction.

C’est déjà ça.

Aucune surprise à Charlotte, c’était la case suivante : nouveaux propriétaires, nouveaux décisionnaires à venir.

Mitch Kupchak, quelques mois après Michael Jordan, laisse les Hornets sans les avoir bouleversés. Next, Steve Clifford.

Hâte de suivre le futur projet à Charlotte !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 12, 2024

Source texte : Adrian Wojnarowski