La victoire des Hawks face aux Bulls a été marquée par une prise de tête entre Bogdan Bogdanovic et son coach Quin Snyder. Les deux hommes ont ensuite expliqué que tout allait bien entre eux.

Drama tout juste né et déjà enterré en Géorgie ? Bogdan Bogdanovic et Quin Snyder ont été filmés en train d’avoir un échange bien houloux durant le money time face aux Bulls. Le Serbe semblait particulièrement remonté, au point d’aller faire quasiment du tête contre tête avec le tacticien. Une scène surprenante puisqu’Atlanta était alors largement devant..

Les deux protagonistes sont revenus sur ce moment en après-match et visiblement le dossier est déjà terminé. L’ailier a notamment expliqué qu’il s’agissait d’une explication tout ce qu’il y a de plus courante entre un coach et un joueur et il y voit même du positif concernant l’implication collective. Des propos rapportés par Lauren Williams du Atlanta Journal Constitution.

“Quin est mon gars, c’est certain. Et il m’a poussé toute l’année. Nous avons eu des disputes, des petites disputes. C’est normal que ça arrive”.

Du côté du coach, même son de cloche et celui-ci a même félicité son joueur après sa performance face aux Bulls (20 points, 6 passes).

“Bogi a été formidable, et notre relation est bonne. Je veux dire que c’est mieux que bien, c’est génial. Et j’aime la façon dont il a joué. Il défend, ce qui est une de ses fiertés. Ce soir, il a été aussi efficace qu’on peut l’être”.

On surveillera tout de même la suite des événements à Atlanta car les Hawks n’ont pas encore fini leur saison. Quasiment qualifiés pour le Play-In Tournament, les piou-pious devront passer par deux matchs à élimination directe s’ils veulent défier les Boston Celtics au premier tour des Playoffs.

Source texte : Atlanta Journal Constitution