La NBA ferme l’enquête concernant Josh Giddey

D’après les informations d’Adrian Wojnarowski et Tim MacMahon d’ESPN, la NBA a clos son enquête sur Josh Giddey hier. La police en Californie avait déjà déclaré en janvier ne pas aller plus loin dans ses poursuites. Le meneur d’Oklahoma City semble tiré d’affaire pour de bon, après plusieurs mois de démêlés avec la justice américaine.

ESPN Sources: Four months after Newport Beach (Calif) police announced a probe had been “unable to corroborate any criminal activity” against Oklahoma City’s Josh Giddey, 21, involving online allegations of an inappropriate relationship with an underage girl, the NBA has closed… pic.twitter.com/IgMRt0cmtb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 23, 2024

Des accusations de relations inappropriées entre Josh Giddey et une mineure avaient fait surface sur les réseaux sociaux en début de saison. La police de Newport Beach, chargée de l’affaire en Californie dès le 29 novembre 2023, avait déclaré ne pas être en mesure de prouver une quelconque activité illégale du côté de Josh Giddey et qu’elle n’engagerait donc pas de poursuites judiciaires.

La NBA, qui avait lancé une enquête de son côté, est donc arrivée à un constat similaire et a manifestement mis fin à son enquête. Le joueur australien n’a jamais fait de commentaires sur ces accusations et a continué sa saison avec le Thunder jusqu’aux demi-finales de Conférence Ouest, où les Mavericks l’ont emporté 4-2 contre OKC. Giddey tournait à 8,7 points, 3,6 rebonds et 2,1 passes, 0,4 contre et 0,2 interception de moyenne à 45,3% aux tirs pour ses premiers Playoffs en NBA.

Après l’élimination des siens, le meneur d’Oklahoma s’était montré assez émotif en conférence de presse de fin de saison, avouant que cette saison fut extrêmement rude pour lui, sur comme en dehors des terrains. Entre ces accusations, les sifflets des fans et les difficultés parfois rencontrées sur le parquet (il a perdu sa place de titulaire en Playoffs à cause de ses grosses limites au shoot), l’Australien en a bavé.

An emotional Josh Giddey reflects on a challenging year — on and off the court — but is grateful for those around him. (Footage Courtesy of @okcthunder) pic.twitter.com/QbU7DzeesZ

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) May 21, 2024

Josh Giddey, le dossier est clos. On verra désormais quel est son avenir en NBA, lui qui risque d’être pas mal dans les rumeurs de transfert lors des semaines et mois à venir.

Source texte : ESPN