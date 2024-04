Très large vainqueur de l’équipe Y des Dallas Mavericks, le Oklahoma City Thunder termine la régulière tout en haut de la Conférence Ouest. Si seul Nicolas Vrignaud de la rédaction TrashTalk était aussi optimiste, personne ne pouvait prédire une ascension aussi impressionnante. Chapeau bas, la bataille fut belle.

57 victoires en 82 matchs, le bilan est beau, la manière encore plus. Depuis plusieurs semaines, les Nuggets, les Wolves et le Thunder se livraient une lutte acharnée pour le trône de leur conférence. Coup de sifflet final, la deuxième équipe la plus jeune de la ligue quand la saison a commencé a triomphé.

Le match contre Dallas était un simulacre de basket, et les titulaires n’ont joué à peine plus qu’un petit quart-temps. Les role players ont tout de même fait le boulot, à l’instar d’Ousmane Dieng qui colle 13 points et 4 passes en 18 minutes. Score final 135-86, dans un match où il y avait notamment 82-38 à la MI-TEMPS. Pas de faute de frappe.

“Quand on reviendra en postseason, nous voulons que ce soit une arrivée, pas une apparition.” – Sam Presti

pic.twitter.com/Rd4XVhdZVk

— Thunder Film Room (@TFRVideos) May 24, 2021

La reconstruction est un modèle du genre, et le Thunder a montré une maturité exemplaire pour continuer à remporter des rencontres semaine après semaine. Ils terminent en 57-25 à égalité avec les Wolves, mais passent devant grâce au tie-breaker et les victoires dans la conférence. Bonus track non-négligeable, OKC aura l’avantage du terrain dans toutes les séries avant de potentielles Finales NBA.

La dernière fois qu’une équipe de l’Oklahoma terminait à la première place de l’Ouest ? L’exercice 2012-13, avec les jeunes Kevin Durant et Russell Westbrook dans l’effectif. C’était donc il y a plus de dix ans. C’est d’ailleurs les deux seules fois dans l’histoire de la franchise où cela s’est produit. Et pour plus de détails sur la saison historique du Thunder, c’est juste ici !

Le Oklahoma City Thunder attend de pied ferme l’équipe qui s’emparera de la huitième place après le play-in tournament. Kings, Warriors, Lakers ou Pelicans sont à l’heure actuelle candidats potentiels, mais cette équipe de gamins n’a peur de rien !