Ils se sont fait peur jusqu’au 82è match de saison régulière, mais ils l’ont fait ! Le Magic d’Orlando a validé ce dimanche son retour en Playoffs, quatre ans après y avoir participé pour la dernière fois.

Play the song ! Orlando est de retour en avril ! C’est la fête du slip chez Mickey !

Orlando jouera à nouveau au basket après la saison régulière, ce qui est assez rare pour être souligné ces dernières années. Ce sera seulement leur troisième participation sur les douze dernières années, eux qui ont enchaîné les reconstructions infructueuses (merci qui ? Merci JM Rob Hennigan). Mais cette fois, la donne est différente et le projet est bien plus alléchant. Après avoir connu Arron Afflalo, Glen Davis ou Ryan Anderson comme franchise players, le trade de Serge Ibaka, le contrat de Bismack Biyombo, la draft de Mario Hezonja, Shelvin Mack meilleur passeur de l’équipe avec 3,9 assists par match ou encore ce fichu tableau qui affichait tous les plans de la franchise à la free agency, les fans pourraient enfin connaître des jours meilleurs.

Ils visaient le play-in en début de saison, ils auront… une qualification directe pour les Playoffs et un titre de division Southeast ! Le Magic termine cinquième à l’Est après avoir latté les Bucks au Kia Center et affrontera les Cavaliers au premier tour. La saison est d’ores et déjà réussie, le reste n’est que du bonus, mais là où une élimination au premier tour semblait être un plafond de verre impossible à crever à l’époque de Nikola Vucevic, Evan Fournier et consorts, une qualification au tour suivant semble plus atteignable avec l’effectif en présence, tout en sachant que… ce n’est encore que le début pour une escouade jeune et fougueuse, mais très ambitieuse et qui pourrait bien faire bouger les choses à l’avenir dans sa conférence.

Un grand GRAND bravo à Mosley et le coaching staff du Magic 👏👏👏

Orlando de retour en Playoffs, largement plus loin que toutes les prévisions de début de saison.

Défense, travail, collectif, abnégation et une dernière victoire formidable.

BRAVO ORLANDO !! 👏👏👏👏

Les raisons de ce succès sont multiples. Tout d’abord, l’identité défensive insufflée par Jamahl Mosley, ancien spécialiste défensif des Mavs promu head coach du Magic en 2021, continue de porter ses fruits. Jalen Suggs s’est transformé par rapport à ses deux premières saisons dans la ligue, Mo Wagner n’est jamais le dernier à mettre des gnons, Paolo Banchero et Franz Wagner font les efforts, mais surtout, Jonathan Isaac AKA le Ministre de la Défense, est enfin laissé tranquille par son physique et a pu enchaîner les matchs et les masterclass défensives, foutant régulièrement au mitard le meilleur attaquant adverse. Mélangez tout ça (et bien plus encore) et vous obtenez la 3è meilleure défense de la NBA, tenant régulièrement ses adversaires sous les 100 points.

Le destin de cette franchise a peut-être également basculé un soir de mai 2022, lorsqu’Orlando obtint le premier choix de la Draft à venir. Chet Holmgren ? Jabari Smith Jr. ? Que nenni ! Le Magic sélectionne l’Américano-italien Paolo Banchero, alors projeté en troisième position, qui n’a pas effectué le moindre workout chez les Floridiens. Une véritable surprise, jusqu’à 5 minutes avant le début de la Draft, mais un choix payant puisque P5 incarne aujourd’hui la tronche de la nouvelle attaque du Magic depuis son premier match sous le maillot d’Orlando. S’il doit encore gommer certains défauts dans son jeu, Paolo prend régulièrement les choses en main, n’a pas peur de prendre la lumière, et peut compter sur son fidèle lieutenant, le champion du monde Allemand Franz Wagner, et Jalen Suggs qui s’est enfin décidé à rentrer ses shoots de loin.

Les progrès sont aussi constants que fulgurants à Orlando. 22 victoires avant de drafter Banchero, 34 victoires pour la saison rookie de l’ancien protégé de Coach K, puis 47 cette année. Les minots ne sont pas là pour blaguer, et si le front office arrive à combler ses lacunes au spacing en ajoutant un ou deux shooteurs, cela pourrait être bien plus dangereux, d’autant que Jett Howard est déjà présent et attend toujours son heure, et que les potes de Mickey auront beaucoup d’argent à dépenser sur la prochaine Free Agency.

L’avenir s’annonce réellement terrifiant à Disney World. Le CM s’en frotte d’avance les mains, lui qui enchaîne les masterclass sur Twitter, avec cette musique qui rentre dans la tête et ne veut plus en sortir après chaque victoire. On l’a beaucoup entendue cette saison, bien plus que prévu, 47 fois en saison régulière… et peut-être plus encore à venir.

ORLANDO MAGIC ! ORLANDO MAGIC ! ORLANDO MAGIC ! WOOOOOO OOOOH OOOOH OH OH !

