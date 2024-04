Ce dimanche 14 avril, pour la toute dernière journée de la saison régulière, on va vivre une soirée qui s’annonce tout simplement mythique : 15 matchs, 30 équipes sur le pont, et surtout d’énormes enjeux à différents endroits du classement. C’est notamment le cas sur les places 8 à 10 à l’Ouest, où les Lakers, les Kings et les Warriors se retrouvent au cœur d’une bataille sans merci.

La classement au 13 avril

8) Los Angeles Lakers : 46 victoires – 35 défaites (bilan de division : 7-10, de conférence : 26-25)

46 victoires – 35 défaites (bilan de division : 7-10, de conférence : 26-25) 9) Sacramento Kings : 45 victoires – 36 défaites (bilan de division : 10-7, de conférence : 29-22)

45 victoires – 36 défaites (bilan de division : 10-7, de conférence : 29-22) 10) Golden State Warriors : 45 victoires – 36 défaites (bilan de division : 7-9, de conférence : 25-26)

With the Lakers winning tonight and the Kings + Warriors losing…

LAKERS ARE OFFICIALLY THE 8TH SEED. pic.twitter.com/Qh1D3J6nY2

— BronMuse (@BronMuse) April 13, 2024

Confrontations directes cette saison

Lakers vs Kings : 0-4

Lakers vs Warriors : 1-3

Warriors vs Kings : 2-2

Les matchs du 14 avril

21h30 : Pelicans – Lakers

21h30 : Warriors – Jazz

– Jazz 21h30 : Kings – Blazers

Les différents scénarios

Scénario 1 : Victoire Lakers + Victoire Kings + Victoire Warriors

8) Lakers

9) Kings

10) Warriors

Scénario 2 : Victoire Lakers + Victoire Kings + Défaite Warriors

8) Lakers

9) Kings

10) Warriors

Scénario 3 : Victoire Lakers + Défaite Kings + Victoire Warriors

8) Lakers

9) Warriors

10) Kings

Scénario 4 : Défaite Lakers + Victoire Kings + Victoire Warriors

8) Kings

9) Warriors

10) Lakers

Scénario 5 : Victoire Lakers + Défaite Kings + Défaite Warriors

8) Lakers

9) Kings

10) Warriors

Scénario 6 : Défaite Lakers + Victoire Kings + Défaite Warriors

8) Kings

9) Lakers

10) Warriors

Scénario 7 : Défaite Lakers + Défaite Kings + Victoire Warriors

8) Warriors

9) Lakers

10) Kings

Scénario 8 : Défaite Lakers + Défaite Kings + Défaite Warriors

8) Lakers

9) Kings

10) Warriors

Rappel des règles pour le tie-breaker

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021