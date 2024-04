Ce dimanche 14 avril, pour la toute dernière journée de la saison régulière, on va vivre une soirée qui s’annonce tout simplement mythique : 15 matchs, 30 équipes sur le pont, et surtout d’énormes enjeux à différents endroits du classement. C’est notamment le cas dans les hauteurs de l’Est, où trois équipes (Bucks, Knicks, Cavaliers) se tiennent en un mouchoir de poche dans la lutte pour la deuxième place.

La classement au 13 avril

2) Milwaukee Bucks : 49 victoires – 32 défaites (bilan de division : 10-7, de conférence : 34-17)

49 victoires – 32 défaites (bilan de division : 10-7, de conférence : 34-17) 3) New York Knicks : 49 victoires – 32 défaites (bilan de conférence : 34-17)

49 victoires – 32 défaites (bilan de conférence : 34-17) 4) Cleveland Cavaliers : 48 victoires – 33 défaites (bilan de division : 11-5, de conférence : 31-20)

Confrontations directes cette saison

Bucks vs Knicks : 3-2

Bucks vs Cavaliers : 2-2

Knicks vs Cavaliers : 2-1

Les matchs du 14 avril

19h : Cavaliers – Hornets

– Hornets 19h : Knicks – Bulls

– Bulls 19h : Magic – Bucks

Les différents scénarios

Scénario 1 : Victoire Bucks + Victoire Knicks + Victoire Cavaliers

2) Bucks

3) Knicks

4) Cavaliers

Scénario 2 : Victoire Bucks + Victoire Knicks + Défaite Cavaliers

2) Bucks

3) Knicks

4) Cavaliers

Scénario 3 : Victoire Bucks + Défaite Knicks + Victoire Cavaliers

2) Bucks

3) Knicks

4) Cavaliers

Scénario 4 : Défaite Bucks + Victoire Knicks + Victoire Cavaliers

2) Knicks

3) Cavaliers

4) Bucks

Scénario 5 : Victoire Bucks + Défaite Knicks + Défaite Cavaliers

2) Bucks

3) Knicks

4) Cavaliers

Scénario 6 : Défaite Bucks + Victoire Knicks + Défaite Cavaliers

2) Knicks

3) Bucks

4) Cavaliers

Scénario 7 : Défaite Bucks + Défaite Knicks + Victoire Cavaliers

2) Cavaliers

3) Bucks

4) Knicks

Scénario 8 : Défaite Bucks + Défaite Knicks + Défaite Cavaliers

2) Bucks

3) Knicks

4) Cavaliers

Rappel des règles pour le tie-breaker

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

