Le dernier match de cette première journée de basket est aussi le plus attendu, si on sort du prisme franco-français. Canada – Grèce, superbe choc du Groupe A, entre deux énormes stars NBA et plus globalement deux superbes nations de basket. Oh le champagne.

L’an passé à pareille époque ou presque, le Canada déboulait dans le paysage FIBA et en collait 30 à la France. Depuis de l’eau a coulé sous les ponts, les Canadiens sont devenus médaillés de bronze mondiaux et ont ajouté Jamal Murray à leur roster. Ah oui, et Shai Gilgeous-Alexander a terminé Top 3 MVP. C’est donc une très très grosse armada canadienne qui débarque à Lille, et qui devra très vite – dès ce soir – montrer les muscles contre une nation qui n’e manque pas : la Grèce.

La Grèce de Giannis Antetokounmpo, double MVP et champion NBA, entre autres, la Grèce de Nick Calathes, Kostas Papanikolaou, Georgios Papagiannis et Thomas Walkup, autant de noms qui suffisent à la vigilance côté canadien, et un match “d’ouverture” qui sera en fait bien plus que ça, une véritable affiche avec déjà pas mal de conséquences pour les uns et les autres selon le résultat.

21h, en match de clôture de la journée, avec deux des meilleurs joueurs du monde qui se feront face et tout un tas de mecs pas maladroits autour. Le groupe de la mort porte très bien son nom, et on s’en délecte d’avance.