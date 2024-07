Enfin ! Il est temps ! L’heure de briller est arrivée. L’Equipe de France de basket-ball commence sa compétition olympique aujourd’hui, à 17h15, face au Brésil. Après une préparation moyenne tout au plus, la victoire est obligatoire contre les rois de l’autre ballon rond !

Brésil ou pas… Bruno Caboclo, Marcelino Huertas, machin chouette… On vous a épargné les grossièretés, mais l’idée est là. Pour son premier match des Jeux olympiques de Paris 2024, l’Equipe de France devra s’inspirer de Claude Makélélé et ne pas craindre leurs adversaires de vert et jaune vêtus. Si Victor Wembayama pouvait se transformer en Zinédine Zidane 2006, on accepterait volontiers.

Même si l’équipe brésilienne est compétitive, elle ne compte pas dans ses rangs de joueurs de la trempe de Ronaldinho ou de Ronaldo. Les Bleus sont favoris et devront s’affirmer comme tels s’ils espèrent, un temps soit peu, faire taire les critiques et les doutes.

Les Auriverdes se sont qualifiés pour Paris en se sortant avec brio d’un tournoi du côté de Riga en écrasant le pays hôte en finale. Des Lettons qui ont gagné contre la bande de Vincent Collet lors de la dernière Coupe du Monde. La pire erreur à faire serait de les sous-estimer.

Il n’empêche que sur le papier, les deux effectifs n’ont rien à voir. Victor Wembanyama et Rudy Gobert, notamment, doivent absolument prouver leur supériorité face à Lucas Dias et Cristiano Felicio, joueur qui est encore au centre de beaucoup de cauchemars des fans des Chicago Bulls. Les autres missions du soir ? Empêcher Raul Neto de passer en mode Patty Mills FIBA et Bruno Caboclo de retrouver son côté Kevin Durant !

Le vainqueur de cette rencontre fera déjà un grand pas vers la qualification et gagnera grandement en confiance. Beaucoup d’entraîneurs affirment que le premier match d’une compétition est le plus important, il s’agira de le montrer en mettant en place d’entrée, une intensité maximale.

Après une préparation compliquée, les Français ont l’occasion d’affronter une équipe moins référencée que leurs derniers bourreaux et de se rassurer. Trouver de la variation en attaque tout en construisant une forteresse de l’autre côté du parquet.

La rencontre sera évidemment à suivre en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk, le début d’un grand marathon !

