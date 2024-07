Il a joué, il a perdu, on est content… mais il reste une légende. Ce matin, à l’occasion du match d’ouverture du tournoi de basket 5×5 entre l’Espagne et l’Australie, Rudy Fernandez a joué dans son sixième tournoi olympique. On ne peut pas le blairer, mais c’est une vraie légende.

Zéro point à 0/2 du parking et 3 fautes en 17 minutes.

Très clairement, l’apport de Rudy Fernandez dans cette équipe d’Espagne a aujourd’hui été aussi utile que celui de lunettes de soleil hier soir lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux.

Des sifflets nourris de la part d’un public français qui ne peut pas le blairer, on le sait et on adore, quelques beuglements à l’encontre des arbitres, ça n’a pas aidé son dossier, mais au final le plus important est ailleurs… Non, Rudy Fernandez n’a pas gagné ce match mais si, Rudy est bel et bien entré dans la légende des Jeux olympiques, tout comme Diana Taurasi le fera demain : en jouant ses sixièmes Jeux !

🚨 HISTORY ALERT 🚨

Rudy Fernandez has now become the only male player in history to compete in six Olympics!

🔗 Full story: https://t.co/rpGjlaHpLC#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/Y6tMc2SqeF

— FIBA (@FIBA) July 27, 2024

2004, 2008, 2012, 2016, 2021 et donc 2024, la légende espagnole est un monstre du basket et quoiqu’on en dise ceci est un fait. Alors on applaudit, bien fort, et on pourra le siffler à nouveau dès mardi face à la Grèce !