C’était la première rencontre basketballistique de tous ces JO Paris 2024, elle avait lieu au sein du Groupe A – le groupe de la mort – et on peut dire qu’elle a été intense. Entre Australie et Espagne, deux équipes historiques des Jeux olympiques, le match a été physique, tendu. Mais c’est bien l’Australie qui s’est imposée à la fin.

Les stats de ce premier match du tournoi de basket, juste ici !

En dehors des premiers points de ces JO inscrits par Patty Mills sur lancers, du premier panier inscrit par Jock Landale depuis le Sacré-Cœur, c’est un premier quart-temps où on entend surtout les shoots extérieurs des Espagnols faire clang. En face, les Australiens se régalent de paniers faciles dans la raquette et engrangent bien rapidement une belle avance de onze points. Sergio Scariolo prend temps mort et il ne voit qu’une solution : faire rentrer ce gredin de Rudy Fernandez. Il devient d’ailleurs officiellement le premier homme à jouer dans six Jeux olympiques.

18-7 pour l’Australie à la moitié du premier quart !

Domination dans le rythme, dans l'impact, dans l'exécution, début de match impressionnant des Boomers !

Les Espagnols croient choper un momentum sur un tir à 3-points de “Je l’avais Santi” Aldama, mais c’était sans compter sur la réponse immédiate de Josh Giddey de loin. Les Australiens ont tous les espaces dont ils ont besoin. Josh Green en profite pour bien se foutre de la tronche d’Usman Garuba qui se fâche et le pousse. Will Magnay qui flaire l’odeur du sang arrive pour en découdre. Matthew Dellavedova s’interpose, à l’expérience. Une anti-sportive pour tout le monde et on reprend sur un gros tir de Patty Mills et Sergio Llull qui envoie le bon Matthieu dans les cartons publicitaires. Fin du premier quart, les Australiens sont à +10. On les aura plus vu dans les rues de Lille que dans le Stade Pierre Mauroy.

Australia 🇦🇺 soar to a double digit lead in the Q1!

Deuxième quart temps, Sergio Llull crame les ficelles. Le vieux malin fait 2/2 de loin, mais en Australie aussi on a dû vieux renard, et du renard de NBA : Joe Ingles rentre en jeu. Usman Garuba a décidemment la langue bien pendue et démarre une joute verbale avec Josh Giddey. Cette fois-ci on n’en vient pas aux mains. Sergio Scariolo arrive quand même à prendre une technique. C’est toute la délégation espagnole qui s’est pointée vénere de bon matin, à la manière des types qui réussissaient à se cogner dessus dans les toilettes du lycée dès 8h15 du mat’.

“THAT’S BULLSH*T !!!!!!!!”

On l’a tous entendu Sergio Scariolo !

Patrick Mills de son côté s’infiltre en mode anguille dans la raquette. Et après seize ans de crimes de guerre contre le basketball, on dirait que les arbitres voient enfin clair dans le jeu des Espagnols et sanctionnent les fautes des rouges et jaunes au rebond. Le match s’emballe et prend une dimension de plus en plus physique. Josh Giddey envoie une charge d’épaule sur Willy Hernangomez. Lorenzo Brown lui répond pour conclure la première mi-temps. Ça fait 49-42 pour l’Australie, les kangourous sont bien lancés.

Australia 🇦🇺 up by 7 at the half! 👀

En seconde mi-temps de ce premier match de basket des JO Paris 2024, on arrive très vite à un constat : l’Australie s’affole et fait un peu n’importe quoi. Très vite les Espagnols repassent devant par deux unités en inscrivant 3-points sur 3-points. Mais très vite, Patty Mills répond et redonne l’avantage aux jaunes. On n’aurait pas forcément annoncé ça avant le début du match, mais c’est bien Jock Landale le meilleur intérieur de ce match. Le grand des Rockets se fait un festin dans la raquette et arrive à bien écarter le jeu.

🚨La Roja prend le lead 56-54 !

14-5 pour démarrer la deuxième mi-temps, me demande ce que Sergio Scariolo a dit à ses gars… pic.twitter.com/5F48pyeZSe

On retourne sur une phase de sur domination australienne. Les Océaniens enchaînent les interceptions et les rebonds offensifs pour se donner de l’air. Pour gratter du point, les Espagnols comptent sur Santi Aldama qui jette ses pieds sous ceux de Jack McVeigh en tirant à 3-points pour gratter du lancer franc à deux reprises. Et c’est le bon vieux Patoche qui va encore redonner sept points d’avance aux siens sur un joli floater. Au final, l’Australie mène de neuf points après le troisième quart. Un petit matelas d’avance confortable mais le suspens reste entier. On remercie Juancho Hernangomez qui, quand il ne joue pas contre la France, reprend son statut de joueur médiocre qui lui revient de droit.

“Juancho quand il faut les mettre contre la France on est là hein mais là aujourd’hui…”

On a tous pensé la même chose @Endidi711 😄😄

(Juancho Hernangomez en est à 1/5 au tir pour 2 points.)

Quatrième quart-temps, Sergio Llull crame les ficelles. Le vieux malin fait 2/2 de loin. Les Australiens parviennent à rester dans le match avec leur ténacité, mais il semblerait que de génération en génération, il existe en Espagne un intérieur fuyant qui s’écarte du cercle pour faire chier mettre longue distance sur longue distance dans les grandes compétitions. Santi Aldama est sur un match dingue, 24 points à 5/7 de loin. Mais en face, il y a Jack McVeigh. L’Australien se lève dans le corner et ramène les siens à +11. On a bien cru à un coup de théâtre sur le superbe service de Lorenzo Brown pour Santi Aldama qui transperçait encore le filet de loin pour revenir à -6, mais c’était sans compter sur ce diable de Patoche Mills qui envoyait un 3-points en déséquilibre complètement lunaire. Victoire de l’Australie, 92-80.

pic.twitter.com/0pt5e2g0KD

Le meilleur joueur ce soir, c’était Jock Landale. Le monstre de la peinture envoie 20 points, 9 rebonds et 5 passes à 8/13 aux tirs. Josh Giddey (17 points, 8 rebonds et 8 passes à 7/12 aux tirs) et Patty Mills (19 points à 6/12 aux tirs) ont aussi envoyé du bois. Côté Espagnol, Santi Aldama a tout donné au scoring, mais il était bien trop seul. Une énorme perf’ à 27 points à 6/8 de loin, gâchée par la performance bien en-deçà de son équipe. En dehors de Santi, Willy Hernangomez (14 points à 6/12) et Sergio Llull (17 points à 6/17), les Espagnols ont scoré 22 points à 9/28 aux tirs. Trop juste, bien trop juste.

🇦🇺 92 – 80 🇪🇸

Très grosse victoire de l’Australie en ouverture face à l’Espagne !

Les Boomers ne sont peut-être pas considérés comme des favoris, mais là c’est très sérieux ce qu’ils ont montré.

Côté Espagne, deuxième match déjà crucial face à la Grèce mardi (puis le Canada…

C’est l’Australie qui verse donc le premier sang sur ses JO Paris 2024, et l’emporte face à des Espagnols maladroits et largement dominés au rebond (33 à 46). Les Australiens vont aborder leur affrontement face au Canada en ayant fait le plein de confiance. L’Espagne, de son côté, va devoir se mesurer au monstre Giannis Antetokounmpo avec plus de doutes qu’autre chose. Jamais idéal.