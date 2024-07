Il y avait Patty Mills, Santi Aldama, Lorenzo Brown, Josh Giddey, Rudy Fernandez, Sergio Llull, Willy Hernangomez, Dyson Daniels et d’autres encore. Mais ce matin, le meilleur joueur de ce Australie – Espagne, ce n’était personne d’autre que Jock Landale.

Fort de sa superbe connexion avec Josh Giddey et Patty Mills, Jock Landale nous a sorti un match fabuleux face à la Roja ce matin. Entrée en matière réussie pour le J !

Patty Mills et Jock Landale sur ce début de match : pic.twitter.com/dq6QjEfhSL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2024

Le pivot des Rockets a envoyé 20 points à 9/14 aux tirs (1/1 du parking), 9 rebonds, 5 passes et 1 interception en seulement 27 minutes. Éclatant d’impact, le grand a surtout envoyé un +/- titanesque de +30, et a douché les espoirs espagnols à coups de rebonds autoritaires et de bras roulés qui semblaient ne pas pouvoir atterrir ailleurs qu’au fond du filet. Il a TOUT donné.

pic.twitter.com/YaR8B7NqSa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2024

Incontestablement le meilleur joueur de ce match avec une évaluation de 28, Landale a absolument dominé un secteur intérieur qui n’est pourtant pas du genre à plaisanter en compétitions FIBA. Les frères Hernangomez et Santi Aldama (qui a tout de même bien profité en s’écartant au large) ont fait face à une vraie force brute dans la raquette, Jock Landale venu tout droit du Texas. Déjà bien en vue sur les matchs de préparation, l’intérieur a été partout. Solide aux rebonds, essentiel au scoring, meilleur marqueur des siens, bon à la passe, grapillant de l’interception et plaçant du bel écran, partout, tout le temps. On peut dire que Landale a joué le rôle du jockey toute la rencontre en chevauchant la concurrence, et c’est peut-être même lui qui a lancé “Femme libérée” à la sono, ambiançant toute la salle, puisqu’il faisait office de disc-jockey. Jock, jockey, disc-jockey, jokes, bonnes vannes.

The Josh Giddey – Jock Landale connection has been cooking all through the exhibition games. The pair have been absolutely monstrous in the opener against Spain.

— Kane Pitman (@KanePitman) July 27, 2024

Bien aidé par ses extérieurs généreux et talentueux à la passe, Jock Landale a donc dominé la raquette sur ce premier match des JO. L’Australie tient là une belle solution d’alternance pour varier des tirs de loin de Dyson Daniels, Mills et Giddey et avoir un profil avec un vrai jeu d’intérieur pour chercher du point dans la peinture. Une raison de plus de se méfier de ces filous d’Australiens !