Sans trop trembler, les Allemands ont ouvert leurs Jeux olympiques sur une victoire logique face à de valeureux Japonais. Pas incroyables mais pas spécialement en danger, les champions du monde ont assuré, tout simplement, sans fioritures. Bref, “à l’allemande”.

Les champions du monde n’ont pas loupé leur entrée.

Loin de sembler invincibles, mais toujours suffisamment tranquille pour ne pas trop flipper.

Dennis Schroder, Andreas Obst, Franz Wagner, Johannes Voigtmann et Daniel Theis dans le cinq des Allemands, Hirotaka Yoshi, Yuki Kawamura, Yuta Watanabe, Rui Hachimura et Josh Hawkinson pour les Japonais… et si ça ne vous dit pas grand chose on peut simplement vous dire que les joueurs de Gordon Herbert étaient bien souvent… plus grands que leurs adversaires.

Tall ball vs Japanese Ball, 30 centimètres d’écart à chaque mismatch ou presque, et forcément, ça devient dur de tenir.

Pourtant, les hommes de Tom Hovasse ont clairement résisté. En vivant et en mourant pour le tir, on le savait, avec une belle première mi-temps de Yuta Watanabe, un beau début de deuxième de Rui Hachimura, qui nous fait oublier son 4/19 au tir et qui se sera en outre offert le poster de ce début de tournoi.

RUI HACHIMURA WELCOME TO THE OLYMPICS 😤

pic.twitter.com/fP3lmInedy

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 27, 2024



Les frères Wagner ont été meilleurs que les frères Hernangomez deux heures plus tôt, Dennis Schroder et Daniel Theis ont fait valoir leur expérience, Isaac Bonga a pris une mine d’Hachimura mais a été précieux, et au final on part donc sur une victoire sans trop souffrir en ouverture de ce Groupe B, celui de la France on le rappelle.

Victoire 97-77, et des Allemands qui retrouveront le Brésil mardi à 21h, alors que les Japoniais iront découvrir Victor Wembanyama, hâte de voir Yuki Togashi et son mètre 67 se retrouver en défense sur un post-up.