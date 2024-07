Qui dit JO de Paris 2024 dit présentation XXL de l’événement, équipe par équipe mais aussi groupe par groupe. On commence avec le Groupe A, dit la poule de la mort avec l’Australie, l’Espagne, le Canada et la Grèce !

Le programme

27 juillet (11h) : Australie – Espagne

27 juillet (21h) : Grèce – Canada

30 juillet (11h) : Espagne – Grèce

30 juillet (13h30) : Canada – Australie

2 août (13h30) : Australie – Grèce

2 août (17h15) : Canada – Espagne

Les rosters

Australie : Patty Mills, Josh Giddey, Josh Green, Dante Exum, Dyson Daniels, Duop Reath, Jock Landale, Joe Ingles, Jack McVeigh, Will Magnay, Matthew Dellavedova, Nick Kay.

Canada : Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, R.J. Barrett, Dillon Brooks, Kelly Olynyk, Lu Dort, Dwight Powell, Nickeil Alexander-Walker, Andrew Nembhard, Trey Lyles, Khem Birch, Melvin Ejim.

Espagne : Lorenzo Brown, Alberto Diaz, Sergio Llull, Dario Brizuela, Alex Abrines, Xabier López-Arostegui, Rudy Fernandez, Juancho Hernangomez, Santi Aldama, Jaime Pradilla, Willy Hernangomez, Usman Garuba.

Grèce : Giannis Antetokounmpo, Thomas Walkup, Georgios Papagiannis, Giannoulis Larentzakis, Nick Calathes, Vassilis Charalampopoulos, Dimitris Moraitis, Vassilis Toliopoulos, Kostas Papanikolaou, Panagiotis Kalaitzakis, Konstantinos “Dinos” Mitoglou, Nikos Chougkaz

Les principales têtes d’affiche

On retrouve du très beau monde sur les parquets pour ce Groupe A. Les deux joueurs qui vont attirer le plus de lumière sont évidemment Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo. Le premier vient de finir dans le Top 3 du MVP, le second l’a été il n’y a pas si longtemps et continue de détruire toutes les raquettes NBA qui croisent son chemin. Pour le reste, pas mal de noms bien connus comme Jamal Murray ou le volcanique Dillon Brooks chez les Canadiens. Georgios Papagiannis ou Dinos Mitoglou chez les Grecs. Rudy Fernandez, cauchemar éternel de la France sera bien là pour sa dernière compétition en carrière avant sa retraite. Il accompagnera les frères Hernangomez ou le vieillissant mais toujours présent Sergio Llull pour la Roja. On verra aussi si Patty Mills se la joue Steph Curry comme souvent dès qu’il s’agit de basket FIBA. Récemment transféré aux Bulls, Josh Giddey devrait aussi avoir son rôle à jouer chez les Boomers.

Les prédictions maison

C’est le groupe de la mort, le groupe le plus équilibré et indécis du tournoi à n’en pas douter. Sur le papier, on dirait quand même que le Canada reste un cran au-dessus avec la qualité de son effectif et sa récente 3ème place au Mondial. Il resterait alors un voire deux tickets à prendre (selon les meilleurs troisièmes). L’Espagne a peut-être un plancher plus safe que l’Australie et la Grèce mais ça se jouera pas à grand chose. L’Australie est peut-être celle qui a le plus à perdre entre ses vieux vétérans en fin de course et ses jeunes qui doivent encore s’imposer pleinement, mais la préparation des Boomers a été solide cependant. Bon courage pour classer tout ça.

Le tirage au sort des JO de Paris 2024 nous a offert un Groupe A de très, très, très grande qualité et cela promet un spectacle à couper le souffle et un suspense de tous les instants. Qui rejoindra les quarts de finale, qui rentrera précipitamment à la maison ?