Qui dit JO de Paris 2024 dit présentation XXL de l’événement, équipe par équipe mais aussi groupe par groupe. On passe la loupe sur le Groupe B ici, la poule de l’Équipe de France !

Le programme

27 juillet (13h30) : Allemagne – Japon

27 juillet (17h15) : France – Brésil

30 juillet (17h15) : Japon – France

30 juillet (21h) : Brésil – Allemagne

2 août (11h) : Japon – Brésil

2 août (21h) : France – Allemagne

Les rosters

Allemagne : Dennis Schröder, Franz Wagner, Moritz Wagner, Daniel Theis, Maodo Lo, Isaac Bonga, Andreas Obst, Niels Giffey, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Nick Weiler-Babb, Oscar da Silva.

Brésil : Bruno Caboclo, Leonardo Meindl, Gui Santos, Cristiano Felicio, Marcelinho Huertas, Didi Louzada, Raul Neto, Lucas Dias, Vitor Benite, Joao Marcello Pereira, Georginho de Paula, Yago Santos

France : Andrew Albicy, Frank Ntilikina, Matthew Strazel, Nicolas Batum, Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly, Nando De Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert, Mathias Lessort, Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele.

Japon : Rui Hachimura, Yuta Watanabe, Yuki Togashi, Akira Jacobs, Yuki Kawamura, Makoto Hiejima, Kai Toews, Yudai Baba, Josh Hawkinson, Keisei Tominaga, Hugh Watanabe, Hirotaka Yoshii

Les principales têtes d’affiche

On commence le tour des joueurs importants avec nos Bleus et l’explosion attendue de Victor Wembanyama sur la scène olympique. Il partagera la raquette avec Rudy Gobert, qui vient de récupérer son 4ème DPOY en carrière. Cette compétition marquera aussi la retraite internationale du capitaine tricolore, Nicolas Batum. Chez les autres nations, on surveillera Dennis Schröder, inconstant en club mais toujours très bon dès qu’il enfile le maillot de son pays. L’Allemagne peut aussi compter sur Franz Wagner, la pépite riche du Magic ou son frère Moritz pour envoyer des coups à l’intérieur. Le Brésil, vainqueur du TQO de Riga, arrive avec ses têtes connues dont le vétéran Marcelo Huertas, l’ancien du Jazz Raul Neto et bien sûr Bruno Caboclo. Enfin, le Japon se reposera majoritairement sur les épaules de Rui Hachimura, le joueur des Lakers, sans oublier Yuta Watanabe, tout juste de retour au pays après plusieurs années en NBA.

Les prédictions maison

Si la logique est respectée, l’Allemagne et la France ont toutes les chances de décrocher les deux premières places (à voir dans quel ordre). Attention quand même car on disait la même chose l’été dernier et la Lettonie avait envoyé les Bleus rapidement en vacances. Le Brésil, vainqueur de ces mêmes Lettons au TQO, jouera clairement sa carte à fond, avec un premier match de poule face à la France. 19ème de sa Coupe du Monde il y a un an, le Japon semble un bon cran derrière mais jouera sans pression, prêt à profiter des faux pas des favoris.

La France débute les JO de Paris 2024 avec pas mal de doutes mais aussi un groupe à priori à sa portée. Si les Bleus restent appliqués et ne prennent aucun adversaire de haut, la route des quarts semble ouverte, même si les cauchemars du dernier mondial nous ont appris à être prudents.