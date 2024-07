Sacrée championne du Monde l’été passé, l’Allemagne arrive aux Jeux olympiques avec des certitudes et un statut à assumer. Les coéquipiers de Dennis Schröder ont les armes pour rêver d’un podium d’ici quelques semaines mais attention car le chemin de la finale sera probablement plus dur d’accès que lors du dernier Mondial.

Le passé aux JO et la dynamique du moment

L’Allemagne a connu quelques succès dans son histoire mais la scène olympique n’a jamais été une partie de plaisir pour nos voisins teutons. À dire vrai, c’est seulement la 7ème participation de l’Allemagne aux JO depuis.. 1936, lorsqu’elle avait accueilli les Jeux. Le meilleur résultat depuis ? Une 7ème place à Barcelone en 1992.

Heureusement pour l’Allemagne, la sélection surfe sur une très bonne vague en ce moment avec une médaille de bronze à l’EuroBasket 2022 puis l’or à la Coupe du Monde 2023. Nos voisins du Rhin font désormais partie des équipes sur lesquelles il faut compter à chaque compétition et ils seront parmi les favoris à Paris pour une place sur le podium.

Le roster

Dennis Schröder

Franz Wagner

Moritz Wagner

Daniel Theis

Maodo Lo

Isaac Bonga

Andreas Obst

Niels Giffey

Johannes Thiemann

Johannes Voigtmann

Nick Weiler-Babb

Oscar da Silva

Alors qu’il cèdera sa place à l’issue du tournoi, Gordon Herbert a fait le choix (logique) de la stabilité pour ses derniers JO avec le maillot de l’aigle. Des 12 joueurs qui iront en France, 10 ont été champions du Monde l’été dernier. On retrouve bien sûr le capitaine Dennis Schröder, les frangins Wagner ou l’expérimenté Daniel Theis aux côtés de la gâchette Andreas Obst ou du combatif Isaac Bonga.

La force de ce groupe repose sur un gros vécu commun, avec Schröder en pétard ambulant dès qu’il s’agit de basket FIBA, et une flopée de soldats qui connaissent leur rôle à la perfection. Ça shoote, ça envoie des coups sous le cercle, ça se bat, l’Allemagne n’a peut-être pas l’effectif le plus clinquant en terme de noms mais elle sait l’utiliser à la perfection pour atteindre ses objectifs. On peut néanmoins être surpris de l’absence d’un Isaiah Hartenstein, en pleine bourre actuellement en NBA. Probablement un choix de stabilité de la part de Herbert. Maxi Kleber paye lui son clash d’il y a un an avec Dennis Schröder.

Le joueur à suivre : Franz Wagner

On aurait pu mettre Dennis Schröder, puisqu’il reste le capitaine et la star de cette équipe. On connait Dennis la malice, il va nous faire son numéro comme toujours, il n’y aura pas de surprise. On met la loupe sur Franz Wagner car il pourrait bien s’agir d’un été majeur pour lui. Il vient de signer un énorme contrat avec le Magic et il a tout pour incarner le leader et la star du futur de sa sélection. Dans un effectif qui ne regorge pas de gros scoreurs, Schröder aura bien besoin de soutien en attaque et c’est sans doute le niveau de Franz Wagner qui déterminera les chances allemandes aux JO.

Première médaille olympique pour l’Allemagne ?

Entre la qualité d’effectif, les rôles et rotations bien établis et la bonne dynamique du moment, l’Allemagne a une bonne tête de médaillée du côté de Paris. Ce serait une première dans son histoire. Les deux principaux rivaux pour le podium sont Team USA et le Canada, avec leurs stars NBA. Pour le reste, l’Allemagne n’a pas de raison de baisser les yeux face aux autres nations, d’autant qu’elle arrive au tournoi olympique avec plus de certitudes et de confiance que la plupart d’entre elles.

Avec le Brésil, la France et le Japon, la phase de poules ne devrait pas poser de problème (normalement) à l’Allemagne. Reste à voir ensuite si Gordon Herbert et les siens seront capables d’assumer leur statut dans les matchs à élimination directe. Sur le papier, l’Allemagne n’apparait pas comme l’équipe la plus relevée de ces JO mais c’était déjà le cas au Japon en 2023 et ce sont bien les teutons qui avaient soulevé le trophée.

Le programme complet

Allemagne – Japon (27 juillet – 13h30)

Brésil – Allemagne (30 juillet – 21h)

France – Allemagne (2 août – 21h)

Après deux médailles sur les deux dernières compétitions internationales dont l’or au Mondial, l’Allemagne peut logiquement jouer la gagne cet été à Paris. Mais face à une concurrence qui a encore haussé le niveau en quelques mois, les joueurs au maillot noir et blanc auront-ils les solutions pour finir dans le Top 3 ?