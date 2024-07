Séduisant lors de ses premières sorties en Summer League, Nadir Hifi ne jouera plus lors de la Summer League de Las Vegas. Il a été obligé de quitter les Wolves suite à une urgence familiale.

C’est Jon Krawczynski de The Athletic qui a d’abord annoncé la nouvelle cette nuit. L’agent du joueur français a ensuite confirmé à nos confrères de BeBasket que sa Summer League est bel et bien terminée.

Nadir Hifi had to leave the Wolves Summer League team to tend to a family emergency, the team says.

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) July 17, 2024

🔚 La Summer League #NBA de Nadir Hifi est terminée !

😞 Il a été contraint de quitter prématurément les Wolves à cause d'une urgence familiale…

🐺 Hormis une troisième sortie médiocre pour son 22e anniversaire, le Parisien a séduit avec Minnesota.

👉 https://t.co/OA8P9k4qkc pic.twitter.com/2m9YO8Kz9W

— BeBasket (@Be_BasketFr) July 17, 2024

Un jour après son anniversaire, Nadir Hifi se retrouve donc coupé dans son élan, lui qui s’était illustré lors de ses premiers matchs de Summer League.

Le Strasbourgeois, qui avait participé à la préparation de l’Equipe de France pour les Jeux Olympiques, a réalisé de bonnes performances contre les Pelicans (11 points, 5 passes en 14 minutes) et les Pacers (18 points en 14 minutes), avant de se montrer plus discret contre les Sixers (5 points en 13 minutes) cette nuit. Hifi ne participera donc pas au prochain match face aux Rockets, prévu dans la nuit du 18 au 19 juillet.

Si cela représente forcément un coup d’arrêt pour le Français, qui espère toujours intégrer le roster des Wolves, on espère surtout que tout va se régler pour lui sur le plan personnel.

Source texte : The Athletic / BeBasket