Shams Charania, l’une des deux figures emblématiques du journalisme NBA avec Adrian Wojnarowski, devrait lui-même devenir agent-libre dans les prochains mois. Selon le New York Post, l’insider de The Athletic arrive bientôt à la fin de son contrat.

“Free Agent Shams Charania has agreed on a four-year $10 million extension with The Athletic, sources tell ESPN”. Est-il possible, dans les prochaines semaines, de voir ce tweet sur le compte officiel d’Adrian Wojnarowski ? Le contenu est habituel, mais l’homme en question un peu moins.

Shams Charania, 30 ans, 1m75, joue au poste de journaliste-fort dans la sphère médiatique américaine. Sa saison 2023-24 avec The Athletic est l’une des plus prolifiques de sa carrière, avec une domination indéniable des deux côtés du terrain. Avec 25,2 tweets par jour, 5,4 breakings avant tout le monde et 18,3 heures de temps d’écran quotidien, Charania semble se diriger tout droit vers le Hall of Fame.

REPORT: NBA insider Shams Charania will enter free agency in the next 1-2 months.

Amazon and NBC could have interest, per @sportsrapport 👀 pic.twitter.com/zS7b9VaCPE

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 16, 2024

Si l’ombre d’Adrian Wojnarowski l’a longtemps relégué à la deuxième place, le Shams est désormais son égal. Sa gestion du cas J.J. Reddick, refusant de relayer les informations à propos de Dan Hurley, a été l’un de ses highlights de la saison. Et alors qu’il est historiquement l’homme de The Athletic, The New York Post rapporte que son contrat devrait arriver à son terme d’ici 1 à 2 mois. S’il fait le choix de tester le marché des agents-libres, Shams Charania pourrait écouter les offres formulées par NBC et Amazon, deux médias en train de finaliser des nouveaux partenariats avec la NBA.

Quoi qu’il en soit, l’insider ne devrait pas rencontrer la direction d’ESPN pour former une super-team avec Adrian Wojnarowski. Si “Next Chapter” de Charania il y a, il devrait rester l’option n°1.

Le Shams avec une nouvelle casquette ? La rédaction de TrashTalk se concerte pour lui formuler une offre adéquate (non), mais les bruits de couloir laissent penser qu’il n’envisage pas de quitter les États-Unis.

Source texte : New York Post