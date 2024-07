Le tournoi olympique de basket 3×3 commencera le 30 juillet, Place de la Concorde, et nos deux Équipes de France, féminine et masculine, seront sur le pont. Et comme le basket 3×3 est un sport empli de valeurs, basé sur la relation entre les joueur(se)s, quoi de mieux que de vous présenter tout ce petit monde d’une manière originale, grâce à de sympathiques complices. Aujourd’hui ? La présentation de l’Équipe de France masculine de 3×3, par Alex Vialaret !

Alex Vialaret aurait pu faire partie de cette aventure olympique. Il aurait du. Mais comme les valeurs du 3×3 le rappellent souvent, pas de “moi je” ici. Alex, blessé à la cheville à Marseille le 1er juin, a du se résoudre à déclarer forfait pour cet objectif de vie, il vivra avec ça toute sa vie, mais ce qui est encore plus fort, c’est que l’un des tauliers de la discipline en France a décidé de tourner le problème dans l’autre sens. Non il ne jouera pas, mais, oui, il sera pendant les prochaines semaines et durant la compétition avec ses coéquipiers, avec “son” Équipe de France, avec leur Équipe de France. Comme pour leur rappeler au quotidien que si lui est là, eux doivent faire le job.

Dans le monde du basket 3×3 depuis 2014 (première équipe officielle : les Étrangleurs, ça ne s’invente pas), Alex est un pionnier. Pionnier de Bordeaux Ballistik, sorte de Collectif Métissé du basket 3×3 mais qui fait de la bonne musique, puis pionnier, longtemps après, du 3×3 à l’état professionnel en France, dans l’équipe de 3×3 Paris. Entre les deux ? Boarf, trois fois rien, juste une centaine de tournois joués, un World Tour désormais bien sillonné, et en point d’orgue une médaille de bronze lors de la Coupe du Monde 2022.

Rencontré avec trois des ses coéquipiers de 3×3 Paris en juin dernier, Alex Vialaret nous avait fait cette impression du teammate que tout le monde a envie d’avoir. Celui qui t’encourage, qui te relève, mais qui peut aussi y aller de sa petite punchline. Parfait, nous l’avons embauché, et voici donc la présentation des joueurs de l’Équipe de France de 3×3, made by Alex Vialaret !

Franck Seguela

27 ans

1m98

N°22 au ranking FIBA

L’œil d’Alex :

Professionnel et spécialiste de la discipline, il a toutes les qualités du joueur de 3×3. Sa taille et sa polyvalence font de lui une vraie arme offensive sur le terrain. Le joueur français venu tout droit du Texas (dans sa tête ça) est capable de dégainer des grandes filoches aussi vite que sa guitare. Attention à ne pas te laisser tromper par son apparence romantique, ce cow-boy est un tueur sur un terrain. Derrière une gratte, un micro ou même une tondeuse, le meilleur coiffeur visagiste du game est un vrai créatif, attendez vous à du show avec Seguelife !

Jules Rambaut

26 ans

2m03

N°45 au ranking FIBA

L’œil d’Alex :

Un vrai roc, dominant sous le cercle. Ce monstre physique domine le circuit mondial de 3×3 depuis deux ans maintenant. Capable de tout détruire et d’arracher des cercles, c’est aussi un fin gourmet et cuistot. Cuisson courte, cuisson longue, ce qui est sûr c’est qu’après un match contre lui t’en ressors souvent rôti ! Ne vous y méprenez pas, ne laissez pas ce Rémois ouvert car il peut aussi faire péter le bouchon de champagne et vous procurer pas mal d’émotions. Préparez-vous, le plus beau mulet de France est prêt à en découdre.

Lucas Dussoulier

27 ans

2m04

N°122 au ranking FIBA

L’œil d’Alex :

Un joueur super polyvalent et très élégant. Un véritable apiculteur du basket, car ce producteur de “miel” a toute la panoplie du basketteur moderne. Que ça soit en championnat ou depuis les Jeux olympiques de la jeunesse en 2014 auxquels il a participé en 3×3, Lucas est un véritable artisan du collectif et n’a pas peur de fournir en caviar ses coéquipiers. “Delassebat” et ses immenses panards débarquent à la Concorde et le joueur de Nanterre connaît suffisamment Paris pour ne pas venir en touriste. Le natif du Sud-Ouest est prêt à enflammer la capitale !

Thimoté Vergiat

26 ans

1m87

N°137 au ranking FIBA

L’œil d’Alex :

Feu follet et shooteur d’élite, le meneur de Blois a le don de foutre le bordel dans les défenses adverses. Toqué de sa circulation sanguine, il n’est donc pas déconnant de le voir les jambes en l’air à n’importe quelle heure de la journée. Mais ne doutez pas de lui, son cerveau reste irrigué jusqu’au bout des matchs et des possessions, il l’a d’ailleurs montré au TQO. Supporter de Saint-Étienne, il a malgré tout toujours la joie de vivre, et c’est d’ailleurs dans ces moments qu’il s’impose comme le sosie non-officiel de Woody Harrelson.