Le tournoi olympique de basket 3×3 commencera le 30 juillet, Place de la Concorde, et nos deux Équipes de France, féminine et masculine, seront sur le pont. Et comme le basket 3×3 est un sport empli de valeurs, basé sur la relation entre les joueur(se)s, quoi de mieux que de vous présenter tout ce petit monde d’une manière originale, grâce à de sympathiques complices. Aujourd’hui ? La présentation de l’Équipe de France féminine de 3×3, par Sixtine Macquet !

Sixtine Macquet a 23 ans, mais déjà une solide carrière derrière elle. Originaire de Charnay dans le 71, elle y fait ses débuts au plus haut niveau lors de la saison 2019-20 et fréquente à l’époque chez les Pinkies une certaine… Laetitia Guapo. Passée ensuite par Landerneau, où elle joue cette fois-ci avec Hortense Limouzin, autre membre de l’Équipe de France cet été, elle bifurque en 2023 du côté de Basket Landes, aux côtés de Myriam Djekoundade ou d’autres solides joueuses de 3×3 (Marie Pardon, Clarince Djaldi-Tabdi).

Le 3×3 qui tient d’ailleurs une place importante dans la carrière de Sixtine puisqu’elle possède sur son CV – entre autres – deux Open de France (2022 et 2023), dont l’un remporté avec Laetitia Guapo et Hortense Limouzin (et Emma Peytour) et surtout un titre de championne du monde U23 en 2022 avec Coline Franchelin, Camille Droguet et Anna Ngo Ndjock. 2022, oui, l’année où les quatre filles de la “vraie” EDF devenaient pour leur part championnes du monde tout court.

Un lien évident donc, entre Sixtine et cette équipe de France et ses joueuses, si bien que la candidate était toute trouvée pour vous présenter les quatre Bleues qui représenteront la France cet été aux Jeux olympiques !

Hortense Limouzin

26 ans

1m66

N°26 au ranking FIBA

L’œil de Sixtine :

Hortense, c’es une joueuse très rapide, avec d’hyper bonnes finitions et un super toucher. Son footwork est de qualité, digne de grands intérieurs, et défensivement c’est une machine, elle est très dure. Elle apporte beaucoup de stabilité à cette équipe, et quand elle parle ce qu’elle dit c’est clair, concis et écouté. En dehors du terrain c’est une personne très à l’écoute et très très marrante. Elle écoute beaucoup de Mickael Jackson et de Kendrick Lamar, elle a un chat qui a un strabisme et elle mange des pâtes au pesto et des œufs TOUS les jours.

Myriam Djekoundade

26 ans

1m85

N°8 au ranking FIBA

L’œil de Sixtine :

C’est une pure poste 3 qui s’adapte à cette équipe et qui du coup propose un jeu d’intérieur, qui lui va très bien et qu’elle réussit avec succès. Elle prend énormément de place en défense, c’est une grosse grosse contreuse, avec de looooong bras, ça aide ! Elle a un bon départ en dribble et peut lâcher de vrais cross. Myriam est très drôle, elle a toujours le petit commentaire pour faire rire. Spécialiste des blind test, elle est fan d’ASAP Rocky et… Lana Del Rey, elle binge Brooklyn 99 et elle adore le yoga !

Marie-Eve Paget

29 ans

1m70

N°13 au ranking FIBA

L’œil de Sixtine :

Shooteuse de l’équipe, c’est aussi la plus titrée. Elle a l’expérience car ça fait longtemps qu’elle fait du 3×3. Elle est très dure, et (malgré sa taille ndlr) elle peut facilement bouger une poste 5. À l’entraînement elle fait toujours des exercices super chelou mais apparemment ça marche ! Niveau lifestyle elle aime beaucoup Booba, Orelsan et beaucoup de sons variés vu qu’elle est elle aussi TRÈS forte au blind test. On est également sur une grande fan de Plus belle la vie. Plus sérieusement, c’est quelqu’un qui fait en sorte que tout le monde aille bien au sein du groupe.

Laetitia Guapo

28 ans

1m83

N°5 au ranking FIBA

L’œil de Sixtine :

C’est l’energizer de l’équipe, une pile électrique toujours à 400%, une vraie athlète avec trois poumons. Son move préféré c’est le layback, elle est très rapide, très bonne shooteuse et elle fait aussi de jolis contres. L’anecdote avec elle… c’est qu’elle n’est jamais fatiguée. Les matins avant les entraînements, quand on jouait ensemble à Charnay, elle allait courir des footings toute seule alors qu’on avait 2 entraînements dans la journée. Dans la vie elle écoute beauuuucoup de musique latino. C’est une hyper active, elle a toujours 40 000 trucs à gérer entre son camp, sa maison, ses sponsors. Ah oui, et elle adore le… fromage !