Après deux matchs de préparation très perfectibles, la question du cinq majeur de Team USA est plus que jamais d’actualité. Notamment concernant le poste de pivot. Car si Joel Embiid a été titulaire jusqu’ici, c’est bien Anthony Davis qui a été le plus performant. Et de loin.

Hier face à l’Australie, Anthony Davis a été le meilleur Américain sur le parquet, le plus impactant : 17 points, 14 rebonds et 2 contres en à peine 18 minutes, c’est ce qu’on appelle faire un chantier. Joel Embiid pendant ce temps-là ? Il a d’abord été en difficulté, avant de monter en puissance pour finir avec 10 points, 5 rebonds et 2 interceptions. Y’a du mieux mais quand on prend en compte son premier match hyper compliqué face au Canada, il ne fait aucun doute que Davis est le meilleur intérieur du groupe US, devant Bam Adebayo et surtout Embiid.

Le coach Steve Kerr a logiquement été interrogé sur l’identité du pivot titulaire pour les prochains matchs à venir. Il a eu des mots sympathiques pour Joel, sans pour autant lui garantir quoi que ce soit.

“Lors des prochains matchs, je vais continuer à tenter des choses avec les lineups. Joel progresse de jour en jour. Souvent, les intérieurs ont besoin d’un peu plus de temps pour trouver leur rythme, mais j’adore Joel, c’est un joueur dominant, et je pense que ce sera important pour nous de trouver les meilleures combinaisons et bien assembler les joueurs, il y a encore du travail.”

Traduction, Coach Kerr est prêt à se montrer indulgent avec Joel Embiid (nouveau en FIBA, et qui a encore connu des problèmes de blessures lors de la saison NBA…), mais il y a un équilibre à trouver. Équilibre dans lequel s’inscrit aujourd’hui Anthony Davis, l’un des joueurs les plus convaincants de Team USA sur le début de la préparation.

USA men's basketball coach Steve Kerr has yet to commit to a starting lineup, saying it's still a work in progress.

One of the biggest questions to answer: should Joel Embiid or Anthony Davis start at center?@joevardon breaks down the dilemma ⤵️https://t.co/S3q7PJjdbS pic.twitter.com/pHAy4pXx4b

— The Athletic (@TheAthletic) July 16, 2024

AD a terminé avec la meilleure évaluation sur l’ensemble des deux premiers matchs de Team USA (22 contre le Canada, 26 contre l’Australie), il possède l’un des meilleurs +/- du groupe (+19 sur l’ensemble des deux matchs), et apporte cette polyvalence si précieuse des deux côtés du parquet. Parfois associé avec Bam Adebayo dans la raquette, Davis est dans tous les bons coups ou presque. Tout le contraire de Joel Embiid.

Alors que Jojo galère et que Team USA peine à maximiser ses qualités, l’heure est-elle venue de mettre Anthony Davis en tant que pivot titulaire ? La question est plus que jamais légitime. Une question à laquelle il faudra répondre d’ici au début des Jeux Olympiques fin juillet à Lille.

“Je n’ai aucune idée si je vais être titulaire (au prochain match). Je vais jouer le rôle qu’ils me demandent. Si je ne suis pas titulaire, c’est ok. Je suis prêt à faire tout ce que Steve Kerr me demande.” – Anthony Davis

En attendant, Team USA a encore trois matchs de prépa pour trouver les meilleures combinaisons possibles : demain contre la Serbie à Abu Dhabi, puis contre le Soudan du Sud (20 juillet) et l’Allemagne (22 juillet) à Londres.

__________

Sources texte : Fadeaway World / The Athletic

"These next few games, I'm going to continue experimenting with the lineup. Joel is getting better and better everyday.”

– Steve Kerr when asked about the possibility of benching Joel Embiid

(🎥 @FadeawayWorld )

pic.twitter.com/81ertNYZqk

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 15, 2024