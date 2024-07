Après un premier match un peu poussif mais remporté face au Canada, Team USA voulait monter en puissance contre l’Australie ce lundi. Mais comme il y a quelques jours à Las Vegas, les Américains ont montré pas mal d’irrégularité, avec du très bon mais aussi du beaucoup moins bon. Ils ont fini par écarter des Boomers accrocheurs (98-92) à Abu Dhabi.

Les stats du match, c’est par ici

L’Australie n’était pas un adversaire du même calibre que le Canada, considéré comme l’un des poids lourds des JO de Paris 2024. Mais les Boomers – médaillés de bronze à Tokyo il y a trois ans – restent une nation suffisamment solide pour pouvoir se jauger et être potentiellement challengé dans sa préparation.

“Challengé”, Team USA l’a été ce lundi à Abu Dhabi. Pourtant, on était plutôt partis sur un bon blowout des familles.

Après huit premières minutes équilibrées, avec d’un côté des Américains hyper adroits de loin et de l’autre des Australiens enchaînant les points dans la raquette, l’écart s’est creusé. Encore et encore : dix points d’écart, puis quinze, puis vingt, et même plus aux alentours de la mi-temps. Une première mi-temps plutôt appliquée chez les States au niveau du mouvement de balle, ce qui a ouvert pas mal d’opportunités au tir extérieur. Coach Kerr voulait voir plus de cohérence et de propreté en attaque que face au Canada, c’est ce qu’il a eu… pendant 20 minutes.

Ils sont pas mauvais au basketball ces Américainspic.twitter.com/UTyintqxZS

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 15, 2024

Ensuite ?

Une deuxième période beaucoup plus compliquée en attaque pour les Avengers, qui ont enchaîné les pertes de balle. Trop de turnovers qui ont véritablement redonné vie à l’Australie. Trop de possessions stériles. Des difficultés à gérer une pression tout terrain. Et même quelques absences en défense. Tout cela a permis à l’Australie de remonter au score jusqu’à faire transpirer un peu les hommes de Steve Kerr en fin de match. Clairement, il y a encore du boulot chez ces derniers.

Au final, la profondeur de Team USA – associée à sa capacité à sanctionner de loin comme de mettre la pression près du cercle – était de trop pour l’Australie, qui revenait de très loin et qui était trop maladroite à 3-points (4/18). Mais ces trous d’air seront à éviter aux JO, surtout contre les très gros car ça pourrait se payer cash au vu du niveau de la concu.

Principal problème de Team USA sur les 2 premiers matchs de prépa : les turnovers.

15 contre le Canada, 16 contre l'Australie et c'est pas terminé.

Team USA 86-80 Australie, reste 5 minutes à jouer.

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 15, 2024

Individuellement, Anthony Davis a réalisé un gros chantier des deux côtés du terrain (17 points et 14 rebonds en 18 minutes) et sous son impulsion, le secteur intérieur a bien pesé, notamment quand Team USA était dans le dur en deuxième période. Derrière AD, Bam Adebayo (10 points) et Joel Embiid (10 points, 5 rebonds) ont également contribué.

Anthony Edwards, propulsé titulaire, a lui rapidement fait honneur à son statut de “première option” avec 11 points rapides, avant d’être beaucoup plus discret lors du reste du match. À noter qu’il a été le joueur le plus utilisé par Steve Kerr (27 minutes), et qu’Ant-Man a été remis en jeu en fin de match quand Team USA tentait de contrer le come-back de l’Australie. Au milieu des nombreux lineups testés par Kerr, et d’une répartition des minutes assez équitable au global, Edwards s’impose effectivement comme une option numéro 1.

L'option numéro 1 de Team USA dans ses oeuvres.pic.twitter.com/Wk0m6RCyTB

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 15, 2024

Grosse mention aussi pour Devin Booker, auteur de 16 points en sortie de banc et bien chaud au retour des vestiaires. Tyrese Haliburton a lui planté six points cruciaux dans le money-time, c’est-à-dire deux fois plus qu’un Stephen Curry très discret (3 points). LeBron James a ajouté 10 points, 3 rebonds, 3 passes, tandis que Jayson Tatum a fait le spectacle sans pour autant emballer la feuille de stats (7 points).

L’Australie a quant à elle été guidée par un “Big Three” Jock Landale (20 points, 7 rebonds, 6 passes), Josh Giddey (17 points, 8 rebonds, 7 passes) et Dyson Daniels (14 points).

Tatum ligne de fond c'est toujours aussi costaudpic.twitter.com/nFgkX4bcC6

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 15, 2024