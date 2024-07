Tiago Splitter nommé entraîneur du Paris Basket

Depuis le départ de Tuomas Iisalo chez les Memphis Grizzlies, le Paris Basket cherche un nouvel entraîneur principal. C’est Tiago Splitter, ancien pivot des San Antonio Spurs, qui a été choisi par la direction.

Le Paris Basket version 2023-24 a connu son lot de succès. Mais le départ de Tuomas Iisalo, architecte finlandais qui a transformé en or tout ce qu’il a touché l’an dernier, laisse un grand vide sur le banc. À l’aube d’une saison riche en enjeux, le club étant assuré de participer à l’Euroleague, la direction a tranché.

Si Petar Bozic a un temps été pressenti, c’est finalement Tiago Splitter qui a été engagé par le Paris Basket. L’ancien pivot aux 355 matchs NBA était notamment dans le staff de la Seleção lors du TQO de Riga, et sera présent à Lille fin juillet pour le début des Jeux Olympiques.

La nouvelle a été officialisée par le club ce lundi soir, peu après les révélations de Gabriel Pantel-Jouve (BeBasket).

BEM-VINDO @tiagosplitter ! 🇧🇷

Assistant coach aux Brooklyn Nets et dans le staff de l’équipe olympique du Brésil, le champion NBA de 39 ans devient le nouvel entraîneur principal du Paris Basketball ! pic.twitter.com/KMd8VtQDtt

— Paris Basketball (@ParisBasketball) July 15, 2024

Tiago Splitter, 39 ans, n’a jamais occupé un poste en tant qu’entraîneur principal. Après une carrière NBA marquée par cinq saisons chez les San Antonio Spurs et une bague de champion en 2014, l’ancien pivot s’est dirigé vers le coaching. D’abord assistant dans le staff des Brooklyn Nets entre 2019 et 2023, Splitter a passé la saison 2023-24 aux côtés d’Ime Udoka à Houston. Dans le même temps, il a également travaillé en tant qu’assistant coach de la sélection brésilienne, comme mentionné plus haut.

Succéder à Tuomas Iisalo ne sera pas une mince affaire, et l’Euroleague pour se jeter dans le bain annonce une première saison à enjeu pour Tiago Splitter avec le Paris Basket. Pour sa seule expérience à la tête d’un groupe – si on peut le dire comme ça – Splitter a remporté la médaille d’or au GLOBL Jam Tournament avec les U23 du Brésil. L’expérience n’est peut-être pas le point fort du nouveau coach, mais les ambitions n’en sont pas moins hautes.

Si la saison 2024-25 du Paris Basket reste encore entourée de points d’interrogation, la présence de Tiago Splitter sur le banc règle l’un des premiers dossiers chauds de l’été dans la capitale.